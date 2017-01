Redactie − 10/01/17, 14:48

© EPA.

Ouders van moslimmeisjes in Zwitserland mogen verplicht worden hun dochter naar het gemengd schoolzwemmen te sturen. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vandaag bepaald in een zaak waarbij moslimouders weigerden hun dochters, die nog niet in de puberteit waren, naar de zwemles te laten gaan.

De Zwitserse overheid weigerde een uitzondering te maken. Het hof stelt dat dit weliswaar op gespannen voet staat met de vrijheid van godsdienst, maar vindt het belangrijker dat migrantenkinderen betrokken blijven bij het integratieproces.



School speelt daarin een belangrijke rol, dus dienen ze overal aan mee te doen. Bovendien doet de overheid niet moeilijk over bijvoorbeeld het dragen van een boerkini tijdens de zwemles, aldus het hof. Het was de meisjes ook toegestaan zich om te kleden in een kleedkamer zonder jongens.



De zaak was aangespannen door een Zwiters moslimpaar met een Turkse achtergrond nadat die in 2010 een boete hadden gekregen van 1400 Zwitserse franks (ruim 1300 euro) wegens het negeren van schoolregels. Het stel weigerde de meisjes van toen 11 en acht jaar oud naar schoolzwemmen te laten gaan. Na een gang langs de Zwiterse rechtbanken eindigde de zaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Zelfde soort zaak in Duitsland

Vorige maand speeld in Duitsland een zelfde soort zaak. Daar kreeg een islamitisch meisje van dertien van de rechter geen toestemming om uit religieuze overwegingen niet aan de gemengde zwemlessen mee te doen.



De scholier uit Frankfurt zei dat het zien van jongens in zwembroek haar religieuze kuisheid zou schenden. Ook daar mocht ze van de school een 'boerkini' dragen, maar zo'n lichaamsbedekkend zwempak zou volgens haar tot pesterijen leiden. Volgens de Duitse rechter heeft de overheid de taak om burgers te onderwijzen.