Klimaatverandering De krimp van het Noordpoolijs brengt de toekomst van de ijsbeer in gevaar. Zonder ingrijpende actie zullen de ijsberen op de Noordpool verdwijnen. Dat is de conclusie van een rapport dat de Amerikaanse Fish and Wildlife Service afgelopen maandag heeft uitgebracht.

Twee beren zijn symbolisch voor de Noordpool: de Grote Beer waaraan de Noordpool zijn Engelse naam dankt (the Arctic, naar 'arktos', het Griekse woord voor 'beer') en de ijsbeer, die al honderdduizenden jaren op de Noordpool leeft.



Het is lastig om de regio zonder één van beide beren voor te stellen, maar toch is de toekomst van de ijsbeer in gevaar sinds het ijs op de Noordpool in hoog tempo aan het krimpen is.



"Het lot van de ijsbeer staat niet geschreven in de sterren, maar is afhankelijk van onze bereidheid om klimaatverandering tegen te gaan", schrijft de Amerikaanse Fish and Wildlife Service in een persbericht. "Terwijl de internationale gemeenschap worstelt met deze uitdaging, werkten Amerikaanse regeringsinstellingen, lokale gemeenschappen, private organisaties, wetenschappers en jagers aan een plan om de kansen van de ijsbeer te vergroten."

Niet genoeg

Het kan niet voldoende worden benadrukt dat de grootste oplossing zit in het reduceren van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen U.S. Fish and Wildlife Service

Samen publiceerden ze de Polar Bear Conservation Plan. Het rapport werd afgelopen maandag uitgebracht. Het plan fungeert als een praktische gids om de toekomst van de ijsbeer te beschermen en beschrijft voorwaarden waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat ijsberen niet meer op de lijst van bedreigde diersoorten staan. Daarnaast zetten de makers een strategie uiteen om die voorwaarden te bereiken.



Hoewel het Conservation Magement Plan (CMP) gedetailleerd de acties omschrijft die de overlevingskans van 26.000 overgebleven ijsberen in de nabije toekomst vergroten, erkent het rapport dat smeltend poolijs het grootste probleem is. En daarvan is klimaatverandering door menselijk toedoen de oorzaak. "Het kan niet voldoende worden benadrukt dat de grootste oplossing zit in het reduceren van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen", schrijven de opstellers.



Door ontbossing en de verbranding van fossiele brandstoffen stijgt de concentratie van broeikasgassen als CO2 en methaan. Hierdoor wordt het broeikaseffect, het proces waarbij warmtestraling van het aardoppervlak door de atmosfeer wordt geabsorbeerd en teruggezonden, versterkt. En dan warmt de aarde op.

Dertien miljoen

Voorlopig ziet het ernaar uit dat de Noordpool warmer blijft worden, al is het maar omdat broeikasgassen niet zomaar uit de atmosfeer verdwijnen. Maar de komst van Donald Trump als president van de VS stemt wat dat betreft ook niet erg hoopvol.



Trump heeft al gezinspeeld op de mogelijkheid dat de Verenigde Staten zich onder zijn leiding zullen terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs - een akkoord dat de Fish and Wildlife Service juist een positieve stap richting het voortbestaan van de ijsbeer noemde. Trump lijkt echter weinig interesse te hebben in emmissiereducties. Bovendien kosten de plannen om de ijsbeer te redden zo'n dertien miljoen dollar per jaar, vast ook geen aanbeveling voor de regering-Trump.



Zelf heeft de Fish and Wildlife Service, behorend tot het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, geen enkele autoritatieve bevoegdheid. Als gevolg daarvan richt de organisatie zich op de bedreigingen waar het wél invloed op kan uitoefenen: overbejaging, conflicten tussen ijsberen en mensen, de teloorgang van gebieden waar ijsberen hun nesten maken, ziektes en olievlekken. Het is de vraag of dat voldoende zal blijken te zijn.