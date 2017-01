09/01/17, 20:18 − bron: ANP

De fans van ADO Den Haag hebben misgegrepen bij het jaarlijke prijzengala van de FIFA.

De Hagenezen zagen de eerste Fifa Fan Award naar de supporters van Liverpool en Borussia Dortmund gaan. Die zongen voorafgaand aan hun Europa League-duel gezamenlijk het You'll Never Walk Alone ter nagedachtenis aan de 96 fans die bij de Hillsborough-ramp om het leven kwamen.



De fans van ADO hadden hun nominatie te danken aan de knuffelactie die ze voor de patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis organiseerden. Tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord lieten ze een regen van knuffels in het Feyenoordvak onder het uitvak neerdalen.



Ook de fans van IJsland waren genomineerd. Zij vielen afgelopen jaar op door het ritmisch klappen met de spelers van hun nationale team tijdens het succesvolle EK.