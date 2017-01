09/01/17, 10:06 − bron: ANP

Onderwijs Op de eerste schooldag van het jaar waarin ook minderjarige mbo'ers gratis kunnen reizen, blijkt dat ruim 90.000 studenten de ov-studentenkaart hebben aangevraagd.

De besparingen met een dergelijke kaart kunnen voor studenten en hun ouders oplopen tot zo'n 600 tot 700 euro per jaar, aldus het ministerie van Onderwijs op maandag. Ongeveer 120.000 minderjarige mbo-studenten met een beroepsopleidende leerweg hebben vanaf 1 januari recht op de kaart.



'Mooi dat al zo veel mbo-studenten de kaart vanaf de eerste schooldag kunnen gebruiken', zegt minister Jet Bussemaker. 'Het is een langgekoesterde wens van de studenten en hun ouders. Terecht, want hiermee kunnen mbo'ers een bewustere studiekeuze maken en worden schoolkosten voor ouders beperkt. Dat sluit goed aan bij mijn aanpak gelijke kansen', aldus de bewindsvrouw.