Redactie − 08/01/17, 15:39

© anp. Jorien Ter Mors, na haar ijzersterke 1000 meter vandaag.

Schaatsen Ze kwam nog heel dichtbij, maar Jorien Ter Mors is er op de vierde en laatste afstand van het eerste EK Sprint net niet in geslaagd de eindwinst binnen te slepen. Haar ijzersterke inhaalrace op de laatste 1000 meter was wel goed voor een zilveren medaille.

Ter Mors bracht met haar 1.44,88 de suprematie van Karolina Erbanova aan het wankelen, maar de Tsjechische hield de Nederlandse uiteindelijk net achter zich. Het brons ging naar de Russische Olga Fatkulina. Marrit Leenstra werd vierde, Sanneke de Neeling zevende.



Voor Ter Mors leken de kansen op de hoogste trede al bij de eerste 500 meter al verkeken. Dat ze toch nog opklom in het klassement, deed haar daarom ook goed. "Gisteren ging het technisch slecht, dat kost dan ook meer energie dan vandaag", zei ze tegen de NOS. "Nu voelde het goed. Daar ben ik heel blij mee. Als de vorm van gister en vandaag waren omgewisseld misschien niet, maar hier kan ik verder mee."



De Nederlandse kende een iets andere voorbereiding dan haar concurrentes. Ze maakte de keuze door te trainen, terwijl de anderen een korte rustpauze hielden. "Ik dacht gisteren dat het geen goede keuze was, maar vandaag zat ik er mentaal iets anders in en dan zie je wat ik kan."



De twee grote doelen van Ter Mors dit jaar zijn de WK Afstanden (begin februari) en de WK Sprint (eind februari). Het EK Sprint van dit weekend was daar slechts voorbereiding op. Mogelijk rijdt ze over twee weken nog het NK Allround, als 'andere prikkel'. "Maar ik moet nog zien of ik toegelaten word."