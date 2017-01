Redactie − 08/01/17, 10:39

© anp. Een waarschuwingsbord langs de A37.

Weer In het hele land is de code oranje voor gladheid ingetrokken. Het KNMI vond zondagochtend dat ook in Limburg het glijgevaar inmiddels te verwaarlozen is. In de provincie gold deze waarschuwing nog vanwege de gladheid door ijzel.

Alleen op lokale wegen kan het nog glad zijn. Met uitzondering van Zuid-Holland, Noord-Holland en de Waddeneilanden geldt daarom voor de rest van het land nog wel code geel.



Door de gladheid gebeurde er zaterdag ruim driehonderd ongelukken. In de nacht van zaterdag op zondag en het begin van de zondagochtend viel het aantal ongevallen in Limburg volgens de ANWB mee.



Mag de ijslaag in Nederland dan verdwenen zijn, de kou is in andere delen van Europa niet uit de lucht. Zo werd bijvoorbeeld in het dorp Klin, even ten noordwesten van Moskou, werd door meteorologen 35,9 graden onder het vriespunt gemeten. Daarmee liggen de temperaturen in het westen van Rusland gemiddeld 15 graden lager dan normaal in deze tijd van de winter.



Die temperaturen blijven Nederland bespaard. Het wordt de komende dagen wisselvallig weer, met veel bewolking en zachte temperaturen. Pas eind van de week daalt het kwik weer richting het vriespunt.