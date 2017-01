Door: Christoph Schmidt − 07/01/17, 21:40

© epa. Guy Verhofstadt wil Martin Schulz opvolgen als voorzitter van het Europees Parlement.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar hij heeft het nu eindelijk zelf gezegd: Guy Verhofstadt wil Martin Schulz opvolgen als voorzitter van het Europees Parlement.

"In deze onzekere, turbulente tijden, waarin Europa wordt bedreigd door nationalisten en populisten in alle soorten en maten, hebben we visionairs net zo hard nodig als bruggenbouwers en compromis-zoekers. Ik wil een van hen zijn", zegt hij in een filmpje dat hij gisteren verspreidde via sociale media.



De 63-jarige oud-premier van België (1999-2008) is sinds 2009 leider van de liberale politieke groepering in het Europees Parlement, waartoe ook de VVD en D66 behoren. Gelet op de pikorde in dat parlement (de liberalen zijn in grootte de vierde groepering) lijkt Verhofstadt weinig kans te maken om de voorzittershamer over te nemen van Schulz, de sociaal-democraat die Straatsburg verwisselt voor de Duitse politiek.



De twee grootste groeperingen, de christen- en de sociaal-democraten, hebben allebei een Italiaan naar voren geschoven: Antonio Tajani en Gianni Pittella.



De strijd om het voorzitterschap is harder dan verwacht. Lange tijd leek een christen-democraat verzekerd van deze positie, na vijf jaar Schulz. Maar dit gentlemen's agreement is in rook opgegaan. In dat gekrakeel zou Verhofstadt kansrijk kunnen worden, vooral als Europarlementariërs van de grote machtsblokken afwijkend stemgedrag gaan vertonen. De stemming, op 17 januari in Straatsburg, is geheim.



Velen beschouwen Verhofstadt als iemand die het parlement veel sterker zal positioneren tegenover de andere EU-instituties dan elk van beide Italianen. De afgelopen jaren wist de Belg geregeld de aandacht op zich te vestigen met vlammende toespraken.