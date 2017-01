07/01/17, 20:23 − bron: ANP

© anp. Exterieur van het vernieuwde ijsstadion Thialf in Heerenveen.

Door een schietincident buiten bij ijsstadion Thialf in Heerenveen is zaterdagavond de directeur van ingenieursbureau Clafis gewond geraakt. Dat bedrijf is sponsor van de gelijknamige schaatsploeg.

Naar de dader wordt nog gezocht, maar de politie zegt te weten om wie het gaat en gaat ervan uit dat het een zakelijk conflict betrof. Het bedrijf laat weten dat directeur Bert Jonker het naar omstandigheden goed maakt.



De man is niet ernstig gewond geraakt, is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht.



De politie rukte massaal uit na een melding over een man met een vuurwapen bij het stadion. Getuigen meldden daarna aan agenten dat er inderdaad is geschoten. Een deel van het parkeerterrein is afgezet en de zoektocht naar de dader is in volle gang. Op het terrein staan beschadigde auto's. Mogelijk heeft het slachtoffer geprobeerd weg te rijden, maar volgens de politie probeerden ook geschrokken omstanders in allerijl het terrein te verlaten.



In het uitverkochte ijsstadion worden dit weekend de EK allround en EK sprint gehouden. Team Clafis doet daaraan overigens niet mee. De politie denkt niet dat er een verband is tussen het schietincident en het schaatsevenement.