Redactie − 07/01/17, 16:08

© anp. Kai Verbij in actie op de 500 meter tegen Nico Ihle tijdens het EK Sprint in Thialf.

Kai Verbij gaat de boeken in als de allereerste Europese kampioen op de sprintvierkamp. De Nederlandse schaatser van Team Plantina verdedigde tijdens de afsluitende 1000 meter zijn leidende positie met succes.

Ook het zilver was voor een Nederlander: Kjeld Nuis eindigde op de tweede plaats. De Duitser Nico Ihle won brons. De grote concurrent van Verbij, de Rus Pavel Koelizjnikov, reed vanwege een blessure niet mee.



Voor de 22-jarige Verbij is het zijn eerste grote titel uit zijn loopbaan. Vorige week zegevierde de schaatser uit Hoogmade tijdens de Nederlandse afstandkampioenschappen in het vernieuwde Thialf op de 1000 meter. Zijn tijd: 1.08,22. Dat is zeshonderdste van een seconde boven het één jaar oude baanrecord van Koelizjnikov.



Het is de eerste keer dat het Europese kampioenschap sprint wordt gehouden. Afgelopen zomer koos de internationale schaatsunie ISU voor een andere opzet van de Europese kampioenschappen. In de seizoenen voor en na de Winterspelen wordt een gecombineerd, driedaags toernooi afgewerkt, met de EK allround en de EK sprint op het programma. In de andere jaren is er dan ruimte voor een EK afstanden, naar het model van de WK en de Olympische Spelen. Elke afstand een winnaar en een erepdodium.