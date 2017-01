Door: Kick Hommes − 07/01/17, 11:01

© Epa. Vladimir Poetin, met op de achtergrond het Kremlin.

Hack Elke cyberoperatie, kwaadwillig of niet, laat een spoor achter. Met dat gegeven begonnen de Amerikaanse inlichtingendiensten CIA, FBI en de NSA aan hun opdracht te achterhalen wie heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Hun conclusie is na een paar maanden onderzoek onomstotelijk: Rusland.

Gruwen

Trump gaf gister schoorvoetend toe dat Rusland een rol heeft gespeeld bij de verkiezingen, maar Trump gaf gister schoorvoetend toe dat Rusland een rol heeft gespeeld bij de verkiezingen, maar gruwt van de suggestie dat hij de overwinning dankt aan Poetin.

Donald Trump, de aankomend president, kreeg de bevindingen gisteren in handen. Een opgeschoond document is openbaar gemaakt en geeft goed inzicht in de middelen hoe Rusland infiltreerde in het Amerikaanse verkiezingsproces. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

Poetin koesterde wrok

Poetin wilde de VS betichten van hypocrisie Inlichtingendiensten

Met grote overtuiging zeggen de inlichtingendiensten dat de Russische president Vladimir Poetin zelf opdracht heeft gegeven de verkiezingen te beïnvloeden. Dat deed hij om Amerika met gelijke munt terug te betalen. Hij zei publiekelijk dat de publicatie van de Panama Papers (waarin veel naasten van Poetin stonden die belastingontwijkende constructies toepasten) en het rapport over het Russische dopingschandaal pogingen van Amerika waren om zijn land te schaden. "Dit suggereert dat hij de onthullingen wilde gebruiken om het imago van de VS in diskrediet te brengen en de VS te betichten van hypocrisie", aldus het rapport. Overigens is nog niet duidelijk welke rol de VS hebben gespeeld in de dopingonthullingen.



Bovendien had Poetin ook nog een appeltje te schillen met Hillary Clinton, die hij er al sinds 2011 van beticht dat ze demonstraties tegen hem opzet. Bovendien koesterde hij wrok voor uitspraken die Clinton als minister deed over hem.

Voorliefde voor Trump

Ook leidt het geen twijfel dat de Russen Trump veel meer steunden dan Clinton. Sterker nog, toen het leek dat Clinton de verkiezingen ruim ging winnen, werden pogingen ondernomen de geloofwaardigheid van de kandidate te ondermijnen. Ook een plan voor ná de verkiezingen was al uitgewerkt: Russische politieke leiders waren bereid de uitkomst van de verkiezingsuitslag te betwijfelen en bovendien stond voor verkiezingsnacht een campagne klaar, #DemocracyRIP, om de anti-Clintongevoelens aan te wakkeren.



Maar er waren meer redenen waarom Trump op steun uit Rusland kon rekenen. Omdat Poetin veel goede ervaringen had met Westerse leiders met zakenbelangen in Rusland, was hij meer fan van Trump dan Clinton. Ook zou een overwinning van Trump beter zijn om een internationaal front te vormen tegen terreurgroep Islamitische Staat. En tot slot was Poetin geen fan van de liberale koers die Amerika onder Obama was ingeslagen.

Een meerkoppig monster

In mei hadden de hackers grote hoeveelheden aan data in bezit

Om de verkiezingen te beïnvloeden maakte Rusland gebruik van capaciteit die het jarenlang heeft opgebouwd, aldus de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het was als een meerkoppig monster, die onder meer met succes in Oekraïne werd ingezet toen Rusland troepen naar Oost-Oekraïne stuurde en daarna publiekelijk ontkende dat die soldaten er waren.



In het openbaar werd de propagandamachine vooral draaiende gehouden door RT, het televisiekanaal dat wordt gestuurd door het Kremlin. Daar spraken hooggeplaatste politici regelmatig hun voorkeur uit voor Trump.



Op sociale media werden 'trollen' ingezet, die nepnieuws verspreiden op Twitter en Facebook. Bovendien werd vanaf december 2015 op speciaal opgezette accounts Trump al gesteund. Het hoofd van het Russische onderzoekscentrum, waar deze trollen zich ophielden, is een 'belangrijke medestander' van Poetin, aldus de inlichtingendiensten.



Uit het rapport blijkt ook dat twee hackersgroeperingen achter de pogingen zaten. Een groep wordt 'Russian intelligence' genoemd, de ander specifieker GRU, wat staat voor de Russische militaire intelligentieafdeling. Die eerste groep verkreeg in juni 2015 al toegang tot de servers van de Democratische partij en behield die toegang zeker een jaar.



De hackpogingen van de GRU slaagden later, in maart 2016, maar door deze aanval verkreeg Rusland wel het mailverkeer van onder meer Hillary Clinton. "In mei had de GRU grote hoeveelheden aan data in bezit."



Die data werd bewust door de GRU met Wikileaks gedeeld, omdat die site zelf volhoudt authentieke informatie vrij te geven. De onderzoekers maken er bovendien melding van dat Poetin in september zelf zei dat het belangrijk was dat de Wikileaks-informatie naar buiten kwam, terwijl hij tegelijkertijd de Amerikaanse zoektocht naar de hackers afdeed als een 'afleiding'.

Hevigste aanval tot nu toe

© Epa. Poetin, op 31 december.

De inmenging van Rusland in Amerika markeert 'een escalatie in directheid, activiteit en doel' van de Russen ten opzichte van vorige verkiezingen, aldus het rapport. Was het voorheen, in tijden van de Koude Oorlog, nog vooral informatie verzamelen, het feit dat die informatie nu wordt gedeeld is een nieuwe stap. Ook opvallend is volgens de inlichtingendiensten dat Rusland goed de waarde van de informatie kan inschatten, en zo de impact van de onthullingen zo groot mogelijk kan laten zijn.

Het nieuwe normaal

Wen er maar aan, de lessen die Rusland nu heeft geleerd, worden toegepast bij verkiezingen in andere landen wereldwijd, vrezen de inlichtingendiensten. "De Russische inlichtingendiensten zullen hun werk als een succes zien, omdat ze het publieke debat hebben kunnen beïnvloeden." Rusland is volgens hen al bezig in Europa hetzelfde te doen.