Redactie − 07/01/17, 07:48

© anp. De sneeuw en de bevroren ondergrond zorgen voor gevaarlijke situaties.

Verkeer Gladheid leidt op tientallen plekken in Nederland tot ongevallen en glijpartijen. Vooral op de wegen in het westen van het land zijn al verschillende tientallen ongelukken gebeurd. Dat meldt de Verkeersinformatiedienst (VID) vanochtend.

De witte wereld ziet er mooi uit, maar op de weg is het door ijzel zeer gevaarlijk. Vannacht schaarden diverse vrachtwagens en gingen bestelbusjes spinnend de weg over. Op de A4 richting Amsterdam in de buurt van Nieuw-Vennep is sprake van ernstig letsel bij een slachtoffer. Op de A59 kantelde een vrachtwagen, die daarna in brand vloog.



Rijkswaterstaat wil de A58 bij het knooppunt De Stok afsluiten, omdat daar de verkeerssituatie gevaarlijk wordt. Op meerdere plekken is de maximum snelheid aangepast, soms mogen automobilisten maar vijftig kilometer per uur.



Het KNMI had code oranje afgegeven voor vannacht. Iedereen die niet per se op pad moest, werd gisteren al door Rijkswaterstaat geadviseerd de auto een dagje en ochtend te laten staan.



Rijkswaterstaat is met man en macht uitgerukt om de gladheid te bestrijden. Alle 546 strooiwagens zijn de weg op gestuurd. Er wordt zo'n 4,6 miljoen kilo zout uitgestrooid. Dat hoeft niet te betekenen dat de gladheid meteen verdwenen is. Als er zoals op zaterdagochtend weinig verkeer is, wordt het zout niet goed ingereden.



De gladheid kan vandaag nog aanhouden, aldus Weeronline. Bovendien kan het op sommige plaatsen mistig zijn. Morgen verdwijnt de kans op gladheid. Daarvoor in de plaats komt zacht winterweer.