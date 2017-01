07/01/17, 00:46 − bron: ANP, AP, Reuters

Verkiezingen VS De Russische president Poetin wilde Donald Trump helpen de Amerikaanse presidentsverkiezingen te winnen door Hillary Clinton in diskrediet te brengen. Dat stellen de Amerikaanse inlichtingendiensten NSA, FBI en CIA in een rapport dat vrijdag is onthuld.

Poetin heeft volgens de diensten in 2016 opdracht gegeven voor een 'beïnvloedingscampagne', gericht op de Amerikaanse verkiezingen. De campagne moest het vertrouwen van de bevolking in het Amerikaanse democratische proces ondermijnen. Een ander doel was het zwart maken van Hillary Clinton, zodat haar kans om de verkiezingen te winnen zou afnemen en haar eventuele presidentschap moeilijker zou worden.



"We stellen verder vast dat Poetin en de Russische regering een duidelijke voorkeur ontwikkelden voor de gekozen president Trump", meldt het tot dusver geheime rapport. "We stellen ook vast dat Poetin en de Russische regering probeerden Trumps kansen gekozen te worden te vergroten door Clinton in diskrediet te brengen en haar ongunstig af te schilderen tegenover hem."



Rusland betaalde volgens het rapport ook zogenaamde 'trolls', die negatieve commentaren achterlaten op social media. Ook zouden door de staat betaalde media als RT (het voormalige Russia Today) bij hebben gedragen aan het beschimpen van Clinton. De inlichtingendiensten zijn er ook van overtuigd dat Rusland e-mails die van Democraten werden gestolen aan Wikileaks heeft gegeven. Julian Assange, de oprichter van de klokkenluidersorganisatie, heeft altijd ontkend dat hij de e-mails kreeg van een overheidsorganisatie.



Er zijn volgens de inlichtingendiensten geen aanwijzingen dat Rusland het tellen van de stemmen heeft beïnvloed of de stemmachines heeft gemanipuleerd. In het rapport staan geen bewijzen voor de bevindingen.

Trump bijgepraat

Trump werd vrijdag, voordat het rapport werd onthuld, bijgepraat door de bazen van onder meer de FBI en CIA en kreeg meer informatie dan in het openbare rapport staat. Hij ging na afloop niet rechtstreeks in op de Russische campagne. "Rusland, China, andere landen, groepen en mensen van buiten constant blijven proberen in te breken op de computer-infrastructuur van onze overheidsinstellingen, bedrijven en organisaties, inclusief het Nationaal Comité van de Democraten", liet Trump in een korte verklaring weten. "Maar dat is absoluut niet van invloed geweest op de uitslag van onze verkiezingen. Ook is het een feit dat er niet is geknoeid met de stemmachines."