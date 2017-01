Redactie − 06/01/17, 10:53

© Twitter. De voorpagina van de Express

Foutje Zo op het eerste gezicht was er niks mis met de voorpagina van de Washington Post Express gisteren. De tekst over een mars voor vrouwen na de inhuldiging van Trump als Amerikaans president klopt, er staan geen spelfouten in.

Maar toch ging er iets niet helemaal goed op de redactie. Om de oproep heen staat het mannelijke seksesymbool, en niet het vrouwelijke.



Een behoorlijke blunder, zeker omdat de voorpagina nu eenmaal over een vrouwenmars ging. Op sociale media werd de fout snel opgepikt. "Serieus, waar was de hoofdredacteur, de graphic designer, waar was IEMAND die slim genoeg is", was een veel geliked comment op Facebook.



De Express was snel met een reactie. "We zijn erg in verlegenheid gebracht door de fout op de voorpagina van vanmorgen. We gebruikten het mannelijke symbool in plaats van het vrouwelijke. Onze excuses voor deze fout." In de haast spelden ze in dat bericht ook nog een woord verkeerd, om het nog erger te maken.



Tegelijkertijd plaatste de Express, een publicatie van de Washington Post die gratis wordt uitgedeeld in de Amerikaanse hoofdstad, op Twitter een plaatje van de voorpagina zoals die eruit moest zien. Maar toen was het kwaad al geschied. De geüpdatete versie was alleen online te bekijken. De mensen in de stad hadden het origineel al in handen.