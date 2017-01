05/01/17, 13:14 − bron: ANP

Aan het begin van de middag in Amsterdam is groot alarm geslagen bij het chemische bedrijf Sonneborn Refined Products aan de Mainhavenweg in het westelijk havengebied, wegens een lekkende tankwagen. Het lek bleek mee te vallen en de situatie is inmiddels weer veilig.

Effectgebied incident #Sonneborn A'dam #Havengebied beperkt gebleven tot eigen terrein, geen gevaar voor omliggende terreinen of gebouwen. — Brandweer AA (@BrandweerAA)

Via Twitter liet de brandweer weten dat er bij het lossen van een tankwagen een kleine hoeveelheid zwaveltrioxide is vrijgekomen. Brandweer en het bedrijf zijn bezig met metingen en stabiliseren, aldus de tweet.



Zwaveltrioxide reageert met water in de lucht tot het schadelijke zwavelzuur. 'Dit leverde een witte zichtbare wolk, de wolk is inmiddels verdwenen', zo meldde de brandweer, die met groot materieel uitrukte. Bij het lossen van de tankwagen zou een pakking zijn gesprongen.



De situatie is inmiddels weer veilig, laat het bedrijf weten. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de brandweer is er geen gevaar geweest voor omliggende terreinen of gebouwen.



Sonneborn Refined Products ligt pal aan de snelweg A5. De weg werd uit voorzorg in beide richtingen afgesloten.



Bij Sonneborn worden geraffineerde aardolieproducten gemaakt, die onder meer worden gebruikt voor farmaceutische, cosmetische, voedings- en technische doeleinden.