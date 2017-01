Redactie − 04/01/17, 21:52

© ap. Tim Barrow (links) in 2011 met toenmalig Russisch president Dmitri Medvedev.

De Britse topambtenaar Tim Barrow wordt volgens Engelse media de nieuwe ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk bij de EU. Barrow was eerder ambassadeur voor zijn land in Moskou, en is de opvolger van Ivan Rogers, die dinsdag uit onvrede over de Britse aanpak van de Brexit opstapte.

Barrow (52) was voor zijn aanstelling politiek directeur van het overheidsdepartement dat de Britse buitenlandse belangen beheert, het 'Foreign Office'. De diplomaat heeft de benoeming tot ambassadeur in Brussel door premier Theresa May woensdag geaccepteerd.



Britse overheidsfunctionarissen die de staat van dienst van Barrow doornamen, merkten tegenover The Guardian op dat hij weinig ervaring heeft met de technische dossiers die de ingewikkelde uittreding van Groot-Britannië uit de EU met zich meebrengt. Premier May had vanuit haar eigen partij het verzoek gekregen een uitgesproken voorstander van de Brexit aan te stellen als onderhandelaar, maar lijkt daar niet aan te voldoen.



"Ik voel me vereerd aangesteld te worden als permanente afgevaardigde van het Verenigd Koninkrijk bij de EU tijdens deze cruciale periode", reageerde Barrow op zijn benoeming. Een woordvoerder van de Britse regering noemde Barrow een 'doorgewinterde en taaie onderhandelaar, met veel ervaring als het aankomt op het verzekeren van doelen van het Verenigd Koninkrijk in Brussel'.



Barrow volgt Ivan Rogers op als ambassadeur in Brussel. Rogers stapte dinsdag plotseling op, terwijl hij de Brexit vervloekte. Volgens de vertrekkend ambassadeur mist de Britse regering een samenhangend onderhandelingsteam voor de aanstaande gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de Brexit.



Zijn overheid zou geen overeengekomen strategie hebben over het proces van uittreding uit de EU, dat waarschijnlijk in maart wordt gestart en volgens Rogers jaren kan gaan duren. Hij adviseerde zijn personeel op te staan tegen 'het verwarde denken' in Londen.



Rond het vertrek van Rogers zijn tal van ruzies uitgebroken tussen voor- en tegenstanders van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Voorstanders van de Brexit hebben tal van invloedrijke figuren inclusief Ivan Rogers ervan beschuldigd helemaal geen Brexit te willen regelen, maar die stiekem te willen dwarsbomen.