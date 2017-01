Redactie − 04/01/17, 12:32

© ap. De veroordeelde soldaat omhelst zijn moeder in afwachting van de uitspraak.

Rechtszaak Een Israëlische soldaat die in maart een Palestijn neerschoot die gewond op de grond lag, is door een rechtbank in het land vandaag veroordeeld voor doodslag. De zaak leidt tot heftige emoties in Israël. Premier Benjamin Netanyahu wil dat de dader amnestie verleent krijgt.

De destijds negentienjarige Elor Azaria schoot afgelopen voorjaar een Palestijn door zijn hoofd, die even daarvoor met een mes een Israëlische soldaat had verwond. De Palestijn lag zelf ook gewond op straat - hij was door Israëlische soldaten neergeschoten-, en was weerloos. Elor Azaria schoot daarna nog een keer, in wat de VN 'een buitengerechtelijke executie' noemden. De moord werd gefilmd, en de beelden leidden tot hevige oproer in het land.



Verschillende hooggeplaatste militairen en zelfs premier Netanyahu bekritiseerden de soldaat eerder nog. Toch kende hij ook veel steun onder de bevolking. Tijdens het voorlezen van het vonnis werd buiten de rechtbank gedemonstreerd door honderden rechtse betogers.



De rechter nam drie uur de tijd voor het uitspreken van het vonnis. Volgens de advocaten van de soldaat was hij van mening dat de Palestijn nog gevaarlijk was omdat hij mogelijk een bomgordel droeg. Dat argument werd door de rechter weerlegd. Volgens de rechter voelde de soldaat zich helemaal niet bedreigd. Het mes was al bij de gewonde man weggehaald en hij had ook geen bom.



"Hij (de soldaat red.) gaf juist als uitleg voor de schietpartij dat 'terroristen het verdienen gedood te worden'. Er zijn geen redenen voor zelfbescherming. De schietpartij was onjuist. Het feit dat de man een terrorist was en op de grond lag, doet daar niks aan af."



Meerdere Israëlische politici roepen president Reuven Rivlin op Alazaria te pardonneren voor zijn daad. Premier Netanyahu zei in een verklaring het voorstel tot amnestie te steunen. "Dit is een moeilijke en pijnlijke dag voor ons allemaal - en met name voor Elor en zijn familie, voor de Israëlische soldaten en voor hun ouders, waarvan ik er één ben", voegde Netanyahu toe.



De strafmaat voor de soldaat wordt later bepaald, de advocaten van de soldaat hebben al gezegd in beroep te gaan tegen het vonnis. Voor doodslag geldt in Israël een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar.