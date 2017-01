Door: Bas den Hond − 03/01/17, 22:04

© ap. De aanstaande president van de Verenigde Staten, Donald Trump, blafte zijn Republikeinse partij met twee tweets terug in het hok. Er is nu belangrijker werk te doen dan de ethische commissie aanpakken, aldus Trump.

Het politieke jaar in de VS had niet verrassender kunnen beginnen. Al op dag één raakte Donald Trump in openlijk conflict met de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Én verdedigde hij een anti-corrupte-commissie waar zijn partijgenoten eigenlijk het mes in wilden zetten.

De eerste politieke werkdag van 2017 - maandag vierde het land nog even nieuwjaar -had feestelijk en vertrouwd moeten zijn. De beide huizen van het Congres kwamen in nieuwe samenstelling bijeen, de leden legden de eed af en kozen hun leiders. Dat gebeurde ook allemaal.



Maar maandagavond nam de Republikeinse fractie in het Huis ook een voorstel aan om een onafhankelijk onderzoeksbureau dat waakt tegen corruptie onder de leden, aanzienlijk te verzwakken. Dat bureau zou voortaan geen anonieme klachten meer mogen aannemen, en een commissie van het Huis zou onderzoeken stop mogen zetten.



Onmiddellijk was de kritiek niet van de lucht, zowel van de Democraten als in de media. Politicoloog Norman Ornstein van het American Enterprise Institute, destijds betrokken bij het opzetten van het bureau, noemde het voorstel in The New Republic 'een huiveringwekkende aanwijzing dat er een nieuw tijdperk aankomt waarin onethisch en illegaal gedrag officieel wordt omarmd of op zijn minst aanvaard.'



De maatregel leek het niettemin te gaan redden bij een stemming in het voltallige Huis, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. Fractieleider Paul Ryan, die er geen voorstander van was geweest, legde zich er bij neer. Een van de belangrijkste adviseurs van Trump, Kellyanne Conway, zei dat het een goed idee was.

Republikeinen springen in het gelid

© reuters. Paul Ryan is officieel herkozen als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De Republikein, die zich tijdens de verkiezingscampagne regelmatig negatief uitliet over Donald Trump, kreeg 239 van de 435 uitgebrachte stemmen. De 46-jarige Ryan kreeg de belangrijke post ruim een jaar geleden en ontwikkelde zich in sneltreinvaart tot een politiek zwaargewicht.

Maar toen kwamen er twee tweets van Trump en werd alles anders. "Met al het werk dat het Congres te doen heeft, moeten ze dan het verzwakken van de Ethische Waakhond, hoe oneerlijk die misschien ook is, hun prioriteit nummer één maken?"



De Republikeinen sprongen meteen in het gelid, en trokken het voorstel schielijk weer in. Maar evengoed, was de eerste scheur tussen Trump en de Republikeinen een feit.



Trumps boodschap was tegelijkertijd wel en niet consequent: hij sloot hem af met de #DTS, , 'leg het moeras droog': zijn leus in de verkiezingscampagne tegen corruptie in Washington. Maar zelf moet hij nog steeds vertellen in hoeverre hij afstand gaat nemen van zijn zaken-imperium, dat een route zou kunnen zijn voor beïnvloeding en verrijking van de president.



Vanwege die laatste situatie hadden de Republikeinen misschien rugdekking verwacht van 'hun' president. Nu ze die niet gekregen hebben, zijn ze ook voor de rest van Trumps presidentschap gewaarschuwd.



Ze gaan deze week al beginnen met een aantal grote projecten: hervorming van het belastingsysteem, het afschaffen van de verplichte zorgverzekeringen van 'Obamacare'. Met hun meerderheid in het Congres en een president in het Witte Huis, lijkt aan alle voorwaarden voor succes voldaan.



Maar ook al lijkt Trump zo nu en dan op een echte Republikeinse president - en heeft hij een aantal ideologische scherpslijpers in zijn kabinet gekozen - hij zal zich bij het kiezen van zijn positie vaak niet laten leiden door partijprogramma of partijtrouw, maar door zijn eigen politieke buikgevoel.