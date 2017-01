Redactie − 03/01/17, 08:27

© reuters. De Volvo V90 is niet zo populair onder Zweden.

Verkoop Na ruim een halve eeuw is er een eind gekomen aan de suprematie van Volvo in Zweden als het gaat om best verkopende auto in het land. De Volkswagen Golf was vorig jaar het populairst, en niet de Volvo V90.

Dat blijkt uit cijfers van het Zweedse autobranchevereniging Bil Sweden. Van de ruim 370 duizend verkochte auto's, was 5,9 procent een Golf uit Duitsland. De laatste keer dat een auto van een ander merk die lijst aanvoerde. Dat was in 1962 de Volkswagen Kever.



Is het een enorme klap voor Volvo, dat uit Zeden komt? Nee, het merk bezet in de top-10 nog steeds de plekken twee, drie, vier en zes. Toch zullen de eigenaren van Volvo (inmiddels in Chinese handen) niet zo blij zijn. Het marktaandeel van het merk daalde flink, van 27 naar 21 procent.



Een thuiswedstrijd verliezen nooit bovendien nooit leuk, maar de manier waarop is ook niet erg geruststellend. Het is namelijk niet dat Volkswagen het opeens zo goed doet, maar meer dat Volvo's niet meer in trek zijn. Zo kelderde de verkoop van de V90 (de nummer twee op de lijst) met 25 procent.



Bil Sweden meldde verder dat de verkoop van het aantal 'supergroene' auto's, waar de uitstoot relatief gezien zeer laag ligt, met 51 procent is gestegen. "De verwachting is dat er van dit type auto dit jaar achttienduizend worden geregistreerd", zei topman Bertil Moldén. "Dat is 5 procent van de totale markt."