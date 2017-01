Jonathan Ploeg − 02/01/17, 19:06

De manier waarop de Keulse politie tijdens de jaarwisseling een nieuwe reeks van overvallen en aanrandingen heeft willen voorkomen, stuit in Duitsland op stevige kritiek.

Aanleiding is dat van de naar schatting 650 mannen die de politie tijdens de jaarwisseling staande hield, honderden van Noord-Afrikaanse afkomst waren. Dat komt overeen met het profiel van de groep die verantwoordelijk wordt gehouden voor een reeks aan incidenten vorig jaar. Toen werden er op het plein naast de Domkerk tijdens het feestgedruis op grote schaal vrouwen omsingeld, lastiggevallen en beroofd.



De Keulse politie betitelde de groep zaterdagavond op haar Twitter-account als "Nafris" en zei dat de mannen "schijnbaar van Noord-Afrikaanse afkomst" waren. Dat kwam het korps, zeker online, op de nodige kritiek te staan. Daar werd de Keulse politie beticht van etnisch profileren. "Dit zegt genoeg over de racistische karakter van de politie. Etnisch profileren staat gelijk aan discriminatie", was een van de reacties.



Politiechef Jürgen Mathies is zich van geen kwaad bewust. Als de politie hen niet had gecontroleerd, waren er volgens hem soortgelijke toestanden als vorig jaar ontstaan. Destijds werd het de politie kwalijk genomen dat zij onvoorbereid was en niet adequaat optrad. "Het ging niet om hun uiterlijk maar om hun gedrag. De kenmerken van deze groep waren zodanig dat daarvan potentiële misdaden mochten worden verwacht."



Er waren afgelopen weekeinde tijdens de jaarwisseling in Keulen zo'n 1500 agenten op de been. Van de 650 mensen die de politie staande hield, werden 190 geboden het gebied te verlaten en belandden 92 in de cel.