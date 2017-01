02/01/17, 13:17

© anp. Na de aanrijding van de agent in Den Haag moest de politie extra mankracht inzetten omdat agenten en hulpverleners werden belaagd door omstanders.

Geweld De Haagse politie onderzoekt bedreigingen en beledigingen die zijn geuit op de sociale media nadat een agent zwaargewond was geraakt bij een aanrijding tijdens de jaarwisseling. Het gaat om opmerkingen als 'lekker voor hem, op naar de volgende'.

In het NOS Radio 1 Journaal zei Cor Spruijt van de Haagse politie dat 'de grens is overschreden'. "Dat betekent dat wij erachter willen komen wie die reacties hebben achtergelaten."



Met het OM onderzoekt de politie wat de mogelijkheden zijn en of er een strafbare component in zit, zei de zegsman. De agent werd aangereden en raakte zwaargewond. Hij ligt nog steeds in zorgwekkende toestand op de intensive care van het ziekenhuis.



Collega's en ambulancepersoneel verleenden eerste hulp aan het slachtoffer, maar zijn daarbij niet bekogeld met stenen en vuurwerk, meldde de politie vandaag. Agenten die de toegestroomde omstanders op afstand wilden houden zodat de hulpverleners hun werk konden doen, overkwam dat wel. De politie roept getuigen die dat hebben gezien op zich te melden. De 27-jarige automobiliste die de agent aanreed, lijkt dat niet met opzet te hebben gedaan, aldus de poltie vandaag na een eerste onderzoek.



Ook in andere grote steden werden agenten, brandweerlieden en hulpverleners belaagd en aangevallen met vuurwerk. Volgens de politie is het aantal geweldsincidenten tegen agenten deze Oud en Nieuw gestegen naar 79. Bij de vorige jaarwisseling kwam dat 59 keer voor. Ook het aantal incidenten tegen andere hulpverleners zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel en beveiligers nam toe.

Meer middelen

Operationele chefs van politie die zeggen waar het op staat. Ook op twitter, ook tegen de minister. Dat heet karakter. @TeamchefsSGB pic.twitter.com/0n2nLbdlGi — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) 1 januari 2017

Wat houdt mij bezig? Dat mijn collega's belaagd worden terwijl zij ons maatje proberen te redden na zware aanrijding ...#verdriet — Teamchef CCB (@TC_RCCb) 1 januari 2017

Op Twitter ontstond nogal wat commotie nadat minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) een bericht schreef over de geweldsincidenten tegen hulpdiensten. 'Grote waardering voor de inzet van onze hulpdiensten tijdens jaarwisseling. Onacceptabel dat juist tegen hen geweld wordt gebruikt.'



Die steunbetuiging viel verkeerd bij verschillende agenten. 'Soms past het U meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun', twitterde de teamchef van Team Segbroek. De tweet werd later weggehaald. De woordvoerder van de Haagse politie zei dat de teamchef reageerde na de nachtdienst van Oud en Nieuw. Daarin had hij te maken met geweld tegen agenten van zijn team.



De teamchef van Team Segbroek kreeg van meerdere agenten bijval op Twitter. Politiemensen zitten niet meer te wachten op medeleven of mooie woorden na weer een zware jaarwisseling, zei voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP. "Er is eigenlijk al zoveel over gezegd en we hebben al zoveel geprobeerd en gedaan, maar het is weer misgegaan. Met mooie woorden kom je er niet meer. De politiek moet nu echt actie ondernemen en ons de middelen bieden waar we iets mee kunnen."



Tegen de NOS herhaalde de woordvoerder van minister Van der Steur dat geweld tegen hulpverleners absoluut onacceptabel is. "Daarom is de strafmaat hiervoor verhoogd. Ook is het lokale gezag uitgerust om preventieve maatregelen te nemen. Het OM zal daar waar mogelijk vervolging inzetten."