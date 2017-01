Jonathan Ploeg − 02/01/17, 11:50

© anp. Het met dekzeilen veranderde Hollywood-teken.

Een nieuw jaar, een nieuwe tekst. Dat was waarschijnlijk het goede voornemen van de man die in de nacht van zaterdag op zondag het wereldberoemde Hollywood-teken veranderde in 'Hollyweed'.

Toen de inwoners van Hollywood - synoniem voor de Amerikaanse filmindustrie - op nieuwjaarsdag uit hun slaap ontwaakten, zagen zij op Mount Lee een heel andere tekst dan gewend. Een man had de heuvel beklommen, ontweek de beveiliging en gebruikte een paar dekzeilen om het vertrouwde Hollywood-teken in 'Hollyweed' te veranderen.



Volgens beveiligingsbeelden opereerde de de grapjas solo en sloeg hij rond 03.00 uur zijn slag, aldus de Los Angeles Times. Hij plaatste twee zeilen op elke 'o', om ze te laten lijken op een 'e'. Omdat de actie het monument niet beschadigd heeft, wordt het als huisvredebreuk behandeld. De politie van LA heeft volgens eigen zeggen nog niemand op het oog.



De politie spreekt van een nieuwjaarsgrap, maar anderen vermoeden dat de dader een voorstander van de legalisering van wiet is. In november werd namelijk een voorstel om recreatief wiet te mogen gebruiken goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2018 mag in LA dus wiet voor recreatief gebruik legaal worden verkocht.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de tekst van het Hollywood-teken is veranderd. Oorspronkelijk stond er op Mount Lee 'Hollywood Land', om zodoende het omliggende gebied te promoten bij potentiële kopers. De letters 'Land' werden later verwijderd, maar de naam van de stad zelf werd gekoesterd als een iconisch monument.



In 1976 werd 'Hollywood' ook al een keer veranderd in 'Hollyweed', toen een versoepelde marijuanawet in dienst trad. Toen de paus Los Angeles bezocht in 1977 werd één l afgeplakt zodat er 'Holywood' stond, en in 1983 veranderde een marini-divisie het teken in 'Go Navy', om een footballteam van de marine aan te moedigen. De meest recente verandering was in 2010, toen de Trust for Public Land de tekst omtoverde tot "Save The Peak".