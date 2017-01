Redactie − 01/01/17, 19:58 − bron: ANP

© anp. Politie bij de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de jaarwisseling.

Geweld tegen politie Hulpverleners moesten het deze jaarwisseling weer ontgelden. Op verschillende plekken in het land werden agenten en brandweerlieden en medewerkers van de ambulance aangevallen en bekogeld met vuurwerk en stenen. Honderden mensen zijn aangehouden.

In Den Haag raakte een politieman zwaargewond door een aanrijding op het Kaapseplein. Er moest extra mankracht worden ingezet omdat agenten en hulpverleners door omstanders bekogeld werden. Vier andere agenten raakten gewond bij kleinere incidenten.



De brandweer kreeg in tien van de 25 veiligheidsregio's te maken met agressie. Volgens een rondgang van Brandweer Nederland uitte dit zich vooral in scheldpartijen en het gooien van zwaar vuurwerk naar de brandweer. Een aantal keren moest eerst de politie eraan te pas komen voordat de brandweer kon overgaan tot blussen.



In Amsterdam werden twee brandweermannen bij het blussen van een scooter bekogeld met vuurwerk en raakten hierdoor gewond aan hun gezicht. Ook de politie en een verkeersregelaar werden bestookt met zwaar vuurwerk. In Utrecht kreeg onder meer ambulancepersoneel te maken met geweld.



Een groep van zeker 25 jongeren in Vlissingen liet een spoor van vernielingen achter. In Amersfoort werden politiemensen beschoten met lawinepijlen. Eén agent raakte gewond aan zijn gezicht door vuurwerk en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

'Deze mensen hoor je met rust te laten'

Het mag niet zo zijn dat de jaarwisseling wordt gezien als een vrijbrief om alle grenzen te buiten te gaan. Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef

Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef, noemt het zorgwekkend en onaanvaardbaar dat politieagenten en andere hulpverleners tijdens de jaarwisseling opnieuw zijn gehinderd bij hun werk. "Deze mensen zijn er voor ieders veiligheid. Die hoor je met rust te laten. Ik vind het te bizar voor woorden dat je er blijkbaar genoegen in schept om brandweerlieden of andere hulpverleners te beletten andere mensen te helpen", aldus Van Essen.



Volgens de politie is het aantal geweldsincidenten tegen agenten dit jaar gestegen. Er was bij de jaarwisseling 79 keer sprake van geweld tegen een agent. Bij de vorige jaarwisseling was dat 59 keer. Ook het aantal incidenten tegen andere hulpverleners zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel en beveiligers nam toe.



Van Essen: "Die stijging baart ons allemaal grote zorgen. Het mag niet zo zijn dat de jaarwisseling wordt gezien als een vrijbrief om alle grenzen te buiten te gaan. We doen er als hulpdiensten alles aan om te zorgen voor veiligheid. Iedereen wil aan het eind van de nacht weer ongeschonden en met een goed gevoel naar huis. Dat geldt voor het publiek, maar ook voor alle hulpverleners die zich met ziel en zaligheid voor hun werk inzetten."



Minister Ard van der Steur van veiligheid en justitie noemt geweld tegen hulpverleners onacceptabel. "Daarom eist het Openbaar Ministerie een dubbel zo hoge straf tijdens de jaarwisseling", zei hij via een woordvoerster.



Volgens de minister hebben gemeenten vooraf maatregelen getroffen zoals extra toezichthouders en flexibel cameratoezicht. Het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling daalde van 7588 naar 7114. Er werden meer mensen aangehouden. Dit aantal steeg van 482 naar 492.

Meer oogletsel, minder meldingen

© anp. Een patiënt wordt binnengebracht in het oogziekenhuis in Rotterdam.

Meer mensen liepen door vuurwerk ernstig letsel op aan hun ogen. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen veertien slachtoffers binnen. Vorig jaar waren dat er twaalf.



Bij het meldpunt vuurwerkoverlast kwamen wel veel minder meldingen binnen. De teller kwam uit op 45.000, het laagste aantal in vijf jaar. Rond de vorige jaarwisseling kwamen er nog 89.000 meldingen binnen. Er waren wel meer meldingen over vuurwerkletsel en gevaarlijke situaties op straat: ruim 1500 tegen 900 een jaar geleden.

344 verdachten

De politie heeft in totaal 344 personen bij het Openbaar Ministerie aangeleverd wegens misdrijven die te maken hebben met oud en nieuw. Dat zijn er aanmerkelijk meer dan bij de vorige jaarwisseling; toen werden op 1 januari 276 mensen bij het OM gemeld.



Het OM laat dit weten op op basis van een eerste inventarisatie die op nieuwjaarsdag bij alle parketten is gehouden. De meeste personen die zijn aangehouden, worden verdacht van geweld. In 98 gevallen gaat het om mensen die een publieke taak hadden, zoals hulpverleners. In diverse grote steden en andere plaatsen werden agenten en brandweerlieden en medewerkers van de ambulance aangevallen en bekogeld met vuurwerk en stenen.



In relatie tot oud en nieuw waren meerdere supersnelzittingen gepland. Die zijn komen te vervallen, omdat er geen zaken waren die hiervoor in aanmerking komen.