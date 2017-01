redactie − 01/01/17, 20:28 − bron: ANP, AP, Reuters

© EPA.

24 van de in totaal 39 doden bij de aanslag op een nachtclub in de Turkse hoofdstad Istanbul hebben een andere nationaliteit dan de Turkse. Elf zijn Turks, de overige vier zijn nog niet geïdentificeerd. Ook raakten 69 mensen gewond, waarvan vier ernstig. De slachtoffers zijn 25 mannen en veertien vrouwen. Dat meldt staatspersbureau Anadolu. De schutter is nog altijd voortvluchtig.

© getty. De Turkse politie maakt jacht op de dader, die naar verluidt wist te ontkomen na het bloedbad.

De politie is met man en macht op zoek naar de dader, die ongeveer anderhalf uur na middernacht lokale tijd toesloeg. Buiten voor de club vermoordde hij eerst een politieman en een burger. Eenmaal binnen begon hij in het wilde weg op de feestvierende bezoekers te schieten, waarna hij wist te ontkomen.



"We zijn bezig met een klopjacht op de terrorist", zei minister van binnenlandse zaken Soylu vanochtend. De autoriteiten gaan uit van een dader. "We hopen dat de aanvaller snel gepakt zal worden."



De Turkse president Erdogan zei dat de aanval gericht was op het 'creëren van chaos' en het 'demoraliseren van ons volk'. "Maar we zullen als land het hoofd koel houden, dicht om elkaar heen gaan staan en we zullen nooit wijken voor dit soort smerige praktijken", aldus Erdogan.



Onder de slachtoffers zijn in ieder geval zeven personen uit Saudie-Arabië, vier uit Irak, drie uit Jordanië, drie uit Libanon, twee Tunesiërs, één Fransman, één Belg, één Israëlische en één Indiër. Dat hebben de ministeries van buitenlandse zaken van de betreffende landen gemeld. Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft geen aanwijzingen dat er onder de slachtoffers ook Nederlanders zijn.



De autoriteiten gaan uit van een terroristische actie. Er heeft zich geen beweging of partij gemeld die stelt verantwoordelijk te zijn. Wie de dader is, is nog onduidelijk.



De nachtclub Reina is een populaire uitgaansgelegenheid voor zowel Turken als buitenlanders en ligt in de wijk Ortakoy aan de zeestraat de Bosporus. Ooggetuigen zeggen dat er tijdens de jaarwisseling zo'n zevenhonderd bezoekers in de nachtclub waren. CNN Türk sprak van vijf- à zeshonderd aanwezigen.



Tegen de Turkse krant Hurriyet zei de eigenaar van Reina dat er al extra veiligheidsmaatregelen waren genomen nadat Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwden voor een mogelijke aanslag.

© Google Maps. De populaire nachtclub Reina ligt in de wijk Ortakoy aan de zeestraat de Bosporus.

© ap. Restaurant en nachtclub Reina aan de Bosporus in Istanbul.

Het bloedbad vond even na middernacht plaats tijdens een nieuwjaarsfeest. Enkele uren na de aanslag verbood de Turkse regering het naar buiten brengen van beelden en berichtgeving erover. Dat zou nodig zijn om de onderzoeken niet in gevaar te brengen.



Op de internetpagina van het Duitse blad Die Welt kwamen toch getuigenverslagen naar buiten. "Twee personen schoten met een wapen", zegt een van de ooggetuigen. "Plotseling begon iedereen te rennen. Mijn man zei tegen me dat ik niet bang hoefde te zijn. Hij is bovenop me gaan liggen en heeft drie schotwonden opgelopen.''



Een andere ooggetuige sprak ook over de dramatische gebeurtenissen in de nachtclub Reina: "Ik moest meerdere lichamen van me af gooien om weg te kunnen komen.'' Volgens het Franse persbureau AFP doken verschillende bezoekers van het feest de Bosporus in om aan de schutter te ontkomen.



Istanbul is de grootste stad van Turkije. Er wonen 14 miljoen mensen. In Istanbul en in de hoofdstad Ankara zijn in 2016 verschillende aanslagen gepleegd, onder meer door Islamitische Staat (IS) en Koerdische rebellen. De laatsten richten zich meestal op militaire doelen of politiemensen, terwijl IS vaak burgers tot doelwit kiest. Bij de aanslagen van afgelopen jaar kwamen meer dan 180 mensen om het leven.



De Amerikaanse president Barack Obama sprak vanaf zijn vakantieadres in Hawaii zijn medeleven uit en bood de Turkse regering hulp aan.