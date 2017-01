01/01/17, 08:59 − bron: ANP

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft aangekondigd binnenkort tests te gaan uitvoeren met intercontinentale raketten die met kernkoppen kunnen worden uitgerust. Noord-Korea testte in 2016 al meerdere keren langeafstandswapens.

"Het onderzoek en de ontwikkeling van deze geavanceerde wapens is in een vergevorderd stadium en de voorbereidingen voor de testlancering zijn bezig", zei Jong-un gisteren tijdens een toespraak op televisie.



Noord-Korea testte het afgelopen jaar in rap tempo al meerdere keren langeafstandswapens. Volgens experts is Noord-Korea nog wel ver verwijderd van het ontwikkelen van langeafstandsraketten met nucleaire kernkoppen die de afstand tot de Verenigde Staten kunnen overbruggen.



De Verenigde Naties kondigden in 2006 al sancties aan voor Noord-Korea, vanwege de nucleaire en ballistische testen. Die sancties werden een maand geleden nog aangescherpt, nadat Noord-Korea op 9 september de vijfde en zwaarste nucleaire test tot nu toe had gedaan.



In februari vorig jaar bracht Noord-Korea een satelliet in een baan om de aarde, wat wereldwijd gezien werd als een test van zijn langeafstandsraketten.