31/12/16, 23:41 − bron: ANP

© epa. Erdogan tijdens een eerdere speech.

De presidenten van Frankrijk, Rusland en Turkije hebben vandaag hun oudejaarsrede uitgesproken. François Hollande waarschuwde in zijn laatste oudejaarsrede als president van Frankrijk voor het opkomende nationalisme. President Poetin bedankte in zijn toespraak de Russen voor hun steun en president Erdogan stelde dat Turkije is verwikkeld in een 'nieuwe onafhankelijkheidsoorlog'.

"Er zijn perioden in de geschiedenis waarin alles dramatisch kan veranderen. Wij verkeren in zo'n periode", zei Hollande. "Hoe kunnen wij ons ons land voorstellen, opgekruld achter muren, gereduceerd tot zijn interne markt, terugkerend naar zijn nationale munt en, daarbovenop, onderscheid makend tussen zijn eigen kinderen op grond van hun afkomst?"



Zonder Marine Le Pen en het Front National direct te noemen, stipte Hollande de Brexit en de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten aan als gebeurtenissen die tonen dat democratie, vrijheid en vrede 'kwetsbaar en omkeerbaar' zijn.

Erdogan: nieuwe onafhankelijkheidsoorlog

President Erdogan stelde in zijn toespraak dat de Turkse republiek 93 jaar na haar oprichting verwikkeld is in een 'nieuwe onafhankelijkheidsoorlog'. "De nationale eenheid, territoriale integriteit, instellingen, economie, buitenlandse politiek, kortom alle elementen die onze staat overeind houden worden scherp aangevallen", zei hij.



"Terreurorganisaties zijn slechts de zichtbare gezichten en werktuigen van deze strijd. Wij vechten in wezen tegen de machten achter deze organisaties.'' Om welke machten het zou gaan, verduidelijkte hij niet. Erdogan noemde de poging tot staatsgreep in juli 'de afschuwelijkste terreuraanslag' uit de geschiedenis van de republiek. "Het is Turkije gelukt uit deze catastrofe op te staan en een nieuw begin te maken."



Erdogan stelde de Gülen-beweging verantwoordelijk voor de couppoging. In verband daarmee zijn meer dan 40.000 mensen opgepakt. Ook zijn tienduizenden mensen uit overheidsdienst ontslagen.

Poetin bedankt Russen

Vladimir Poetin heeft de Russen bedankt voor hun steun in tijden van crisis. 2016 was 'geen gemakkelijk jaar, maar de problemen waar wij op gestuit zijn hebben ons verenigd en hebben ons geholpen enorme reserves van onze mogelijkheden te mobiliseren om vooruit te komen'.



"Ik wil u oprecht bedanken, voor uw echte, hartelijke zorgen om Rusland'', zei de Russische president in een toespraak, die door de staatstelevisie werd uitgezonden. "Het belangrijkste is dat wij in onszelf geloven, in onze eigen krachten en ons eigen land.''