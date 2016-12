31/12/16, 22:35 − bron: ANP

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft zaterdag in een woonwijk in Tilburg 'levensgevaarlijk' explosief materiaal opgeruimd.

De circa tien explosieven waren zelfgemaakt. "Ze waren nog niet klaar, dus we waren op tijd", meldde de politie. Drie bewoners van het huis aan de Munttorenstraat zijn gearresteerd.



Wat ze wilden met het ontplofbare spul kon de politie nog niet zeggen. Terroristische motieven liggen niet voor de hand volgens een woordvoerder van de politie, maar het is ook niet zomaar wat vuurwerk. "Vanuit ons perspectief zijn dit gewoon explosieven." De EOD heeft het gevaarlijke materiaal onschadelijk gemaakt.



Uit voorzorg werden ook de brandweer en ambulance naar de vindplaats gedirigeerd. De politie ging op onderzoek uit na een tip. Ook een garagebox werd doorzocht. De verdachten zijn naar het bureau gebracht. Op de vraag of ze 2017 in een politiecel beginnen, antwoordde de woordvoerder dat dit 'wel in de lijn der verwachting ligt'.