Redactie − 31/12/16, 09:26 − bron: ANP

© anp.

Zorgkeuze Ouderen zijn bereid om meer te betalen voor hun zorgverzekering, zolang ze zelf de zorgverlener mogen kiezen. Dat blijkt uit een peiling van de ANBO, belangenbehartiger voor senioren, onder bijna negenhonderd leden.

Driekwart van de respondenten verkiest de vrije keuze voor een zorgverlener boven een goedkopere maandpremie, zo blijkt uit het onderzoek dat zaterdag is gepubliceerd. Het zelf kiezen en iets meer betalen krijgt dus voorkeur boven de mogelijkheid om te besparen en de keuze overlaten aan een ander.



"We zien al jaren dat de burger graag het heft in eigen hand houdt", aldus ANBO-bestuurder Liane den Haan over de uitkomst. "Dat is op zich goed nieuws, hoewel we na twee volle jaren Wet maatschappelijke ondersteuning ook weten dat goede begeleiding bij zorg en ondersteuning heel erg belangrijk blijft."





Beperking zorgkeuze

Het huidige kabinet diende eind 2014 een wetsvoorstel in om de keuzevrijheid in de zorg te beperken. Het plan van minister Schippers bood zorgverzekeraars de mogelijkheid om zelf te kiezen met welke zorgverleners zij afspraken maakten. Behandeling door artsen of instellingen waarmee geen afspraken zijn, hoefden niet meer vergoed te worden.



Dit zou de keus beperken, maar er wel voor zorgen dat de kosten omlaag konden worden gehaald. Volgens voorstanders bevordert het de marktwerking en levert het kostenbesparingen op. Tegenstanders wijzen juist op de toch al grote zorgverzekeraars, die nog meer invloed zouden krijgen. De Tweede Kamer ging akkoord met het plan, wat daarna alsnog sneuvelde in de Eerste kamer.

Opvallend

Waar ouderen aangeven liever meer te betalen in ruil voor keuzevrijheid, daar blijken ze juist veel voorzichtig met lenen te zijn. Zo zegt 74 procent liever te sparen dan te lenen voor een verbouwing van het huis. Verder geeft 85 procent de voorkeur aan het kopen van een auto boven leasen en laat 74 procent weten liever te sparen dan te beleggen.



69 procent van de respondenten raadt hun kleinkinderen aan zuinig te zijn op hun geld en te sparen. Den Haan: "De ondervraagden zijn zich bewust van het feit dat ze meer en meer zelf moeten regelen. Ze lijken hiermee jongeren te willen adviseren: 'neem het heft in eigen hand'. Maar dat neemt niet weg dat solidariteit extreem belangrijk is, zeker in het zorg- en pensioenstelsel."