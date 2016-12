Door: Marno de Boer − 30/12/16, 19:50

© epa. De Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Barack Obama tijdens een ontmoeting in september.

De Verenigde Staten zetten tientallen Russische diplomaten het land uit en plaatsen de leiding van de militaire inlichtingendienst GROe op een sanctielijst. Wie zijn de mensen die bestraft worden en wat deden zij in de VS?

Op wie richt president Barack Obama zijn pijlen?

Het is opvallend dat de vier hoge Russen op de sanctielijst allemaal topmensen van de militaire inlichtingendienst GROe zijn. De binnenlandse veiligheidsdienst FSB blijft buiten schot. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten probeerden twee groepen Russische hackers de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De eerste groep was daar vanaf de zomer van 2015 mee bezig, en valt volgens experts in digitale veiligheid mogelijk onder de FSB. De tweede groep begon in het voorjaar van 2016. Experts zijn er redelijk zeker van dat deze groep bij GROe hoort. Het lijkt erop dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten ook het meest overtuigd zijn van de link tussen hackers en GROe.



Wie zijn er uitgewezen?

Volgens de Amerikaanse regering moeten 35 Russische diplomaten die eigenlijk spionnen zijn het land binnen 72 uur verlaten. Dat is de grootste uitwijzing sinds 2001. Toen moesten 51 Russen hun koffers pakken nadat FBI-agent Robert Hanssen jarenlang informatie aan Rusland doorgegeven bleek te hebben. Daarnaast mogen Russische diplomaten twee vakantievilla's in de buurt van Washington en New York niet langer gebruiken.



Het is onbekend of spionnen hier speciale bijeenkomsten hielden, of dat de Russen er alleen in het weekend ontspanden. Een deel van de uitgezette Russen werkte op de ambassade in Washington en een deel op het consulaat in San Francisco. Precieze functies of namen zijn niet bekend gemaakt. Gezien de Amerikaanse verdenkingen richting GROe lijkt het logisch dat het om medewerkers van deze dienst gaat. Maar de Amerikanen kunnen ook handig gebruik maken van de eeuwige rivaliteit tussen de Russische diensten door juist medewerkers van de buitenlandse inlichtingendienst SVR te straffen voor iets dat GROe heeft gedaan. De irritatie die dat veroorzaakt is dan een bonus voor de Amerikanen.

Sommige spionnen zijn ex-militairen die er meteen uitspringen. Ze hebben de gewoonte om iedere ruimte vanuit hun ooghoeken op vluchtroutes te scannen nooit afgeleerd

Zijn de uitgewezen diplomaten echt spionnen?

Dat de uitgewezenen daadwerkelijk voor de geheime dienst werkten is niet te controleren, maar de Amerikaanse beschuldiging wekt geen verbazing. Veel landen, waaronder de Verenigde Staten zelf, sturen inlichtingenofficieren onder een diplomatieke dekmantel naar het buitenland. Rusland zal ook een lijst hebben van Amerikaanse spionnen die zich voordoen als diplomaat in Moskou.



Zulke nepdiplomaten zijn soms eenvoudig te herkennen. Vanuit Amerikaanse ambassades en consulaten in Pakistan verzamelen spionnen bijvoorbeeld informatie over terroristen, die vervolgens met drones beschoten worden. Sommigen van de spionnen zijn ex-militairen die er meteen uitspringen. Ze hebben de ingebakken gewoonte om iedere ruimte vanuit hun ooghoeken op vluchtroutes te scannen nooit afgeleerd.



Wat doen Russische spionnen in de VS?

De Russische inlichtingendiensten in de VS houden zich vooral bezig met het rekruteren van informanten. Digitale spionage wordt vanuit Rusland zelf gedaan. Voor dat rekruteren zijn er twee groepen mensen. De eerste worden aangeduid als 'illegalen'. Zij zijn mensen die een gewone baan of studie als dekmantel gebruiken. Een voorbeeld is een groep van tien Russen die in 2010 werd opgepakt door de FBI. Onder hen ging ene Vladimir Goeriev door het leven als Richard Murphy. Hij gebruikte een vals geboortecertificaat uit Philadelphia. Deze 'illegalen' bouwen vriendschappen op met mensen die beschikken over voor Rusland belangrijke informatie. Die mensen worden dan zonder het zelf te weten een informant voor de geheime dienst.



De tweede groep zijn de 'legalen': officiële medewerkers van de inlichtingendienst die een diplomatieke status als dekmantel gebruiken. Legalen proberen net als illegalen inwoners van het gastland als informant te rekruteren, maar gebruiken een meer directe aanpak. Ze zijn op zoek naar mensen die bijvoorbeeld chantabel zijn of in geldnood zitten, en doen hen een aanbod om voor de Russen te werken.



Rusland zal de 35 mensen op termijn waarschijnlijk vervangen door nieuwe spionnen. Aan de ene kant is dat vervelend voor de Amerikanen: zij moeten er opnieuw achterkomen welke diplomaten eigenlijk voor de inlichtingendienst werken. Maar het is ook vervelend voor Rusland. Zorgvuldig opgebouwde contacten zijn nu ineens verbroken.