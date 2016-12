Jonathan Ploeg − 30/12/16, 15:49

© anp. De ambassade van de Verenigde Staten in Moskou

Het uitzetten van 35 Amerikaanse diplomaten leek Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, een uitstekende reactie. Barack Obama besloot gisteren tenslotte hetzelfde te doen met 35 Russische diplomaten. Maar president Poetin steekt daar nu een stokje voor.





Lavrov maakte vrijdag bekend dat hij van plan was om 31 diplomaten van de Amerikaanse ambassade in Moskou te verwijderen, aangevuld door vier die werken op het consulaat van de VS in Sint Petersburg. "Wederkerigheid vormt de wet in diplomatie en internationale relaties", zo onderbouwde hij zijn besluit.



Het plan lijkt een vergeldingsactie te zijn nadat president Obama donderdag 35 Russische diplomaten en hun families sommeerde om binnen 72 uur het land te verlaten. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan "activiteiten die niet passen bij hun status", waaronder het werken voor de Russische inlichtingendienst.



Het Witte Huis houdt Moskou verantwoordelijk voor die actie. De Russen zouden erop uit zijn geweest het verloop van de verkiezingen te beïnvloeden en zo Donald Trump aan de overwinning te helpen. Rusland ontkent echter dat het iets met het hacken heeft te maken.

Oud en nieuw op het Kremlin

Later op de vrijdag reageerde Poetin op de website van het Kremlin door te zeggen dat hij niet van plan is om aan Lavrovs wensen te voldoen. Hij zegt dat hij de acties van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump mee zal wegen in besluiten over mogelijke toekomstige sancties tegen de VS. Tot de beëdiging van Trump op 20 januari 2017 wordt er dus niemand uitgezet.



Poetin wil naar eigen zeggen de kinderen van diplomaten niet belemmeren in het vieren van de jaarwisseling. Hij gaat zelfs een stap verder door alle kinderen van Amerikaanse diplomaten werkzaam in Rusland uit te nodigen om oud en nieuw te vieren op het Kremlin. Poetin voegt er nog aan toe dat hij het jammer vindt dat president Obama zijn ambtstermijn "op deze manier" afsluit. Premier Medvedev voegde zich bij zijn president, door "R.I.P" te Tweeten.

It is regrettable that the Obama administration, which started out by restoring our ties, is ending its term in an anti-Russia agony. RIP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) Fri Dec 30 00:00:00 MET 2016

'Rusland sluit Engelstalige school'

Donderdag werd bekend dat de Russische regering opdracht heeft gegeven een Engels-Amerikaanse school in Moskou te sluiten. Daar krijgen kinderen van Amerikaans, Brits en Canadees ambassadepersoneel les. Daarnaast besloot de Russische regering ook dat het vakantiehuis van de Amerikaanse ambassadeur in Serebryany Bor gesloten wordt.