© anp. Scheve woonboot in de Maas

Ongeluk Toen in de dichte mist een Duits schip tegen de brug bij Grave in Brabant was gebotst, raakte die enkele schuiven van een stuw die normaal gesproken water tegenhoudt. Sindsdien zakt het water.

Hadden ze eerder gewaarschuwd, dan had Ronald Pikkert nog weg kunnen varen. Nu ligt Lutgerdina schuin, met de romp op de bodem van de Rijksvluchthaven in Heijen. In een hoek van dik dertig graden: het woonboothotel is onbegaanbaar. Pikkert: "We hadden gasten, die hebben we naar huis moeten sturen."



Rond half acht donderdagavond begon het water in de Maas te zakken, toen in de dichte mist een Duits schip tegen de brug bij Grave in Brabant was gebotst. Zes schuiven van de stuw die het water tegenhoudt, raakten beschadigd. De brug werd gesloten, maar ging vanmiddag rond 14.00 uur weer open. De schipper is aangehouden.



Normaal staat het water tussen Grave, Sambeek en Weurt op 7 meter 90 boven NAP. Door de botsing was dit vrijdag vroeg in de middag al gedaald tot 5 meter 90. Een woordvoerster van Rijkswaterstaat verwacht dat dit verder zal zakken tot 5 meter boven NAP, waarmee het op niveau komt te liggen met het deel van de rivier achter de beschadigde stuw.



Op het moment van het ongeluk was er geen scheepvaart op dit deel van de Maas. Sinds de botsing is de rivier gestremd, en om de stremming te omzeilen zullen schepen flink om moeten varen. "We weten nog niet hoe lang de rivier onbegaanbaar zal blijven", zegt de woordvoerster. "Dan moeten we eerst weten hoe groot de beschadiging is." Op het eerste oog is die flink, later vanmiddag komt Rijkswaterstaat met meer informatie en een eerste prognose hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren.



Pikkert houdt er rekening mee dat het water nog een paar weken zo laag blijft. "Ik heb nog wat reserveringen staan, die moet ik afbellen." Voor hem en de overige woonbooteigenaren in Heijen en Gennep was er donderdagnacht een noodopvang. "Vanaf nu is het aan de verzekeraars. Gelukkig hebben veel woonbootbewoners een scheepvaartverzekering, die dekt de meeste schade wel."



Eén boot in de Rijksvluchthaven is vrijdagmorgen al gezonken. Andere schepen lopen risico als het water nog verder zakt. Water kan dan via de ramen naar binnen stromen, of ze kunnen breken.



Hoe groot de schade precies is, zal duidelijk worden als het water straks weer gaat stijgen, zegt Pikkert. "De schepen krijgen pas drijfvermogen wanneer het water alweer een tijdje aan het stijgen is." Bij veel boten in de haven ziet hij dat de raampjes maar enkele centimeters boven het water uitkomen. "Als het water straks naar binnen begint te stromen, dan heeft een schip amper nog drijfvermogen. Dan dreigen ze te zinken."