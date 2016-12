Jenny Velthuys − 30/12/16, 12:50

Aanslag Naveed Baloch werd kort na de aanslag in Berlijn aangehouden maar bleek niets met de terreur te maken te hebben. Aan The Guardian vertelde hij zijn verhaal.

Ze zeiden tegen me: 'jij maakt je zorgen over een boete terwijl mensen vermoord zijn?' Naveed Baloch

Naveed Baloch stak op 19 december de weg over in het centrum van Berlijn, toen er een auto kwam aanrijden. Het bleek een politiewagen te zijn, hij werd aangehouden. "Ik stopte meteen toen ze me daarom vroegen, liet ze alle identiteitspapieren zijn die ik bij me had."



Even leek het erop dat ze hem lieten gaan maar na enkele seconden riepen ze hem terug. Voordat hij het wist zat hij achterin de wagen met gillende sirenes. Drie uur na de bloedige aanslag op de Kerstmarkt werd de 24-jarige Pakistaan door de politie en minister van Binnenlandse Zaken landelijk genoemd als hoofdverdachte.



Later die avond, zei hij, werd hij geblinddoekt en naar een ander politiekantoor overgebracht. Hij herinnert zich hoe twee politieagenten hun hielen in zijn voeten zetten. Een van hen pakte hem bij zijn nek. Ze trokken zijn kleren uit en maakten foto's. "Toen ik weerstand bood, begonnen ze me te slaan."

Mijn familie en ik zijn het erover eens dat het veiliger is als we ons uitspreken. Hoe sneller hoe beter Naveed Baloch

Op de avond dat hij werd gearresteerd, had de politie een vertaler ingehuurd die zijn dialect niet sprak. Baloch vertelde dat hij gevraagd werd of hij wist wat er die avond in Berlijn was gebeurd. "Ik zei dat ik dat niet wist en ze vertelden me: 'iemand heeft is met een voertuig op een menigte ingereden en daarmee veel mensen vermoord. En jij zat daarachter, is het niet?' Ik vertelde ze dat ik geen auto kan besturen, ik kan niet eens een auto opstarten. Ik vertelde ze dat het oorlog is in mijn land, dat ik daarom gevlucht ben. Ik zei dat Duitsland voor mij is als mijn moeder, omdat ik hier eten, medicijnen en veiligheid krijg."



Verder vertelde hij de politie dat hij oorspronkelijk een herder was en dat hij in februari naar Duitsland was gekomen. Hij hoopte dat ze zijn antwoorden begrepen maar wist dat niet zeker omdat het gesprek heel vreemd verliep. Hij was bezorgd over een boete die hij moest betalen voor zwartrijden. "Ze zeiden tegen me: 'jij maakt je zorgen over een boete terwijl mensen vermoord zijn?' Ik zei dat ik geen problemen wilde."



Tegen de tijd dat Baloch werd vrijgelaten, zocht de politie al naar Anis Amri, een Tunesiër wiens documenten werden gevonden in de beenruimte van de vrachtwagen waarmee op de markt was ingereden. Amri werd later doodgeschoten door politieagenten in Milaan. Net als Baloch was Amri 24 en had hij een donkere huid. Daar hielden de gelijkenissen echter op.

Na zijn vrijlating werd Baloch naar een hotel gebracht. Hij mocht de deur niet uit tenzij hij de politie waarschuwde. Niet omdat hij nog verdachte was maar omdat hij in levensgevaar verkeerde. Hij kon onder geen beding terug naar de vluchtelingenopvang waar hij verbleef.



Inmiddels zit Baruch ondergedoken. Aan The Guardian vertelde hij dat hij vreest voor zijn leven en zich niet langer veilig voelt in het land waar hij opvang zocht, als lid van een seculiere separatistische beweging in Balochistan. Dat is een provincie in Pakistan die regelmatig doelwit is van religieuze extremisten. Zijn familie in Pakistan krijgt sinds zijn naam en foto wereldwijd werden verspreid dreigtelefoontjes. "Mijn familie en ik zijn het erover eens dat het veiliger is als we ons uitspreken. Hoe sneller hoe beter," vertelde hij The Guardian.