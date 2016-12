30/12/16, 09:14

© anp. Britse premier Theresa May

Buitenland Volgens de Britse premier Theresa May was het 'ongepast' dat John Kerry zich kritisch uitliet over de democratisch gekozen bondgenoot. Kerry waarschuwde in zijn afscheidsspeech voor het nederzettingenbeleid van Israël.

Afgelopen woensdag zei Kerry, vertrekkend minister van Buitenlandse Zaken van de VS, dat het bouwen van nederzettingen op bezet Palestijns grondgebied de vrede in het Midden-Oosten in gevaar brengt en omschreef hij de regering van Netanyahu als de meest rechtse regering in de geschiedenis van Israël.



Een woordvoerder van May reageerde hierop door te zeggen dat de illegale nederzettingen niet het enige probleem zijn in de regio, zo meldt Reuters. "We geloven niet dat het zin heeft om ons bij het oplossen van het conflict in de regio te focussen op één probleem. Daarnaast is het ongepast om de democratisch gekozen regering van een bondgenoot aan te vallen."