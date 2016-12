Redactie − 29/12/16, 15:04

© epa. Rook boven de buitenwijken van Mosul, dat nog stevig in handen is van IS.

Mosul Het was twee weken stil in Mosul, het laatste bolwerk van IS in Irak. Wonden likken, hergroeperen. Vandaag hervatte het Iraakse leger de strijd, met een groot offensief dat van drie kanten is ingezet.

© afp.

Terwijl de wereldwijde aandacht zich richtte op Aleppo, ging de strijd in Mosul door. Nou ja, met mate. Er werd nog wel gebombardeerd, en af en toe een speldenprik uitgedeeld, maar over het algemeen zwegen de wapens aan het front. Alsof ook Irak de adem inhield voor Aleppo, zo stil bleef het de afgelopen dagen in Mosul.



Maar de gevechtspauze was vooral voor de Iraakse troepen die IS proberen te verdrijven hard nodig. De regering verloor de afgelopen weken te veel manschappen, als gevolg van snipers, autobommen en fel IS-verzet.



Tegen persbureau AP zei de Iraakse generaal Abdul-Wahab al-Saadi dat van de negenhonderd auto's gevuld met explosieven die IS op de Iraakse elitetroepen afstuurde, er 260 raak waren. Er zijn al zo'n 670 Iraakse doden gevallen, aldus de VN. Hoeveel IS-strijders zijn gevallen, is onbekend.



Het offensief dat nu begint, en fase twee is genoemd, voltrekt zich aan drie kanten van de stad. In het zuidwesten, in het noordoosten en in het oosten. Maar alleen in het oosten is de verwachting dat er veel terreinwinst te behalen is. Daar vechten de elitetroepen van het Iraakse leger, de 'Gouden Divisie'. Zij worden gesteund en getraind door Amerikaanse troepen, die zich naar verluidt dichter bij de frontlinie gaan begeven.

Verliezen

© reuters.

De Gouden Divisie is het pronkstuk van het Iraakse leger. De elitegroep is getraind door de Amerikanen en staat onder direct bevel van de Iraakse premier. Maar ook zij kwamen de afgelopen weken niet door de stugge IS-verdediging heen. De verliezen zijn groot, tekende Politico op uit de mond van een Amerikaanse betrokkene uit het Pentagon. Van de ingezette troepen zou ongeveer de helft al zijn gedood.



Het is daarom maar de vraag in welke mate het gevecht wordt voortgezet. Mogelijk met meer precisiebombardementen, al leidt dat waarschijnlijk tot een toenemend aantal burgerslachtoffers.



Het offensief in de twee andere locaties gaat waarschijnlijk veel langzamer, omdat de troepen daar veel minder getraind zijn voor een deur-tot-deurgevecht en te weinig materieel tot hun beschikking hebben. Daarom denkt ook generaal al-Saadi dat Oost-Mosul de sleutel tot de stad is. "Dat weet Daesh (benaming voor IS red.) ook. De strijd is daar, en dat is waar de meeste troepen zijn."



Maar voor IS wordt het steeds moeilijker de oost- en westoever met elkaar verbonden te laten blijven. Amerikaanse bommenwerpers verwoestten afgelopen week de laatste nog operationele brug over de rivier. Toch zal dat zeker niet genoeg blijken om het verzet snel te doorbreken. Gingen bevelhebbers er voorheen vanuit dat rond Oudjaar de stad onder controle was, nu gaan stemmen op dat het maanden, zo niet jaren, gaat duren voordat de stad helemaal is heroverd.



