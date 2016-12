Redactie − 28/12/16, 12:47

© anp. Ado-directeur Matthijs Manders(rechts) en advocaat Paul Olden voor aanvang van de rechtszaak.

Rechtszaak Slechts zes minuten. Zo lang duurde het kort geding tussen voetbalclub ADO den Haag wil en zijn Chinese eigenaar Wang Hui, omdat de laatste noch zijn advocaat kwam opdagen. Een uitspraak volgt volgende week donderdag.

De Haagse club verlangt nog ruim 2,3 miljoen euro van Wang, of beter gezegd van zijn bedrijf United Vansen. Het bedrijf zegde vorig jaar een bedrag van 3,7 miljoen euro toe, maar voldeed aan geen enkele betalingstermijn. In april werd nog wel bijna twee miljoen op de rekening van Ado bijgeschreven. ADO zegt het geld nodig te hebben om het voortbestaan van de club niet in gevaar te brengen.



Zowel Wang Hui als zijn advocaat vertoonden zich niet in de rechtszaal. ADO zegt dat het er alles aan heeft gedaan om de gedaagde van het proces op de hoogte te brengen. De rechter vertelde dat hij de afwezigheid van de gedaagde partij zal meenemen in zijn vonnis. Het is mogelijk dat hij zonder het verweer van Wang niet tot een uitspraak kan komen.



De financiële positie van ADO verslechtert intussen. De club is door de KNVB inmiddels teruggezet naar categorie 1, wat inhoudt dat de club onder toezicht komt te staan. De club moet voor februari een sluitende begroting overleggen, anders komt de proflicentie in gevaar.



In de pogingen los te komen van Wang werd ADO vorige week gesteund door de Ondernemingskamer, die Wang op een zijspoor zette. De Chinees werd niet alleen tijdelijk geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc), hij moest ook zijn aandelen tijdelijk overdragen aan een onafhankelijke beheerder, waardoor hij zijn stemrecht kwijt is.