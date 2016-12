27/12/16, 13:39 − bron: ANP

Onder strenge veiligheidsmaatregelen is dinsdag in de buitenwijken van Istanbul het eerste proces begonnen tegen mensen verdacht van een poging tot een staatsgreep. Half juli mislukte een bloedige staatsgreep in Turkije die voornamelijk werd gepleegd door politiemensen en militairen.

Vanaf dinsdag staan 29 politiemensen terecht die tot de Gülens beweging zouden behoren. Onder deze beklaagden zijn er 21 die een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd hangt, aldus de Turkse krant Hürriyet. De acht anderen hangt maximaal vijftien jaar gevangenisstraf boven het hoofd.



De agenten worden volgens het door de Turkse overheid beheerde persbureau Anadolu vervolgd voor het niet opvolgen van orders, waaronder het bevel om het paleis van president Erdogan op de avond van de coup te verdedigen. Ook probeerden ze collega's over te halen zich niet in te spannen om de coup te bestrijden, aldus het persbureau.

Gülen

President Erdogan stelt dat de couppoging op 15 juli van dit jaar het werk was van zijn grote rivaal, de islamitische geleerde Fethullah Gülen. Gülen woont al lang in de VS en zegt niets met de staatsgreep te maken te hebben. Erdogan heeft zijn aanhang als terroristisch bestempeld en heeft de VS inmiddels om zijn uitlevering gevraagd.



Er zijn volgens schattingen sinds de couppoging meer dan 40.000 opgepakt omdat ze Gülen-aanhanger zouden zijn. Circa 100.000 mensen zouden om dezelfde reden zijn ontslagen.

240 doden

Afvallige officieren gebruikten tanks, gevechtsvliegtuigen en helikopters om de regering van president Recep Tayyip Erdogan omver te werpen. De coupplegers vielen het parlement en andere strategische gebouwen binnen. Onder de agenten die terechtstaan, zijn drie piloten van politiehelikopters. Bij de couppoging kwamen circa 240 mensen om het leven.

Leiders

De personen die de coup zouden hebben beraamd zullen naar verwachting pas volgend jaar terecht staan, aldus persbureau Reuters. Tegen hen is nog geen duidelijke aanklacht geformuleerd. Ook hebben veel verdachten nog geen advocaat.



Om de grote aantallen verdachten te kunnen vervolgen, kondigde de Turkse overheid eerder dit jaar aan een nieuwe rechtbank te bouwen in de buurt van de hoofdstad Ankara.