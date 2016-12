Redactie − 27/12/16, 12:57 − bron: ANP

De Syrische regering en leden van de Syrische oppositie zijn op dit moment met elkaar in gesprek. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dinsdag.

Lavrov zei niet waar de gesprekken plaatsvinden. Hij noemde de gesprekken de mogelijke aanzet tot een uitgebreider overleg later in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Lavrov liet ook weten dat Moskou de samenwerking met Turkije wil intensiveren.



Eerder zei de Russische president Vladimir Poetin dat hij in Astana binnenkort onderhandelingen wil gaan houden over een staakt-het-vuren in Syrië. Iran, Turkije en de Syrische president Bashar al-Assad hebben al laten weten dat ze van de partij zullen zijn.



Het door Saudi-Arabië gesteunde Hoge Onderhandelingscomité (HNC), een organisatie van gewapende en politeke tegenstanders van Assad, liet dinsdag weten niet betrokken te zijn bij het overleg waarover Lavrov repte. Eerder dit jaar deed het HNC zelf een poging het vredesoverleg op gang te brengen, maar dat lukte niet.

Aleppo

Het overleg volgt op de evacuatie van Aleppo en de inname van de stad - met Russische hulp - door het Syrische leger eerder deze maand. De val van Aleppo wordt in Moskou gezien als het grootste wapenfeit van Rusland in Syrië, sinds het land ruim een jaar geleden militaire operaties begon tegen Assads tegenstanders.



Ruim een jaar na het begin van de Russische operaties in Syrië heeft het Kremlin het initiatief in het oorlogsgebied naar zich toegetrokken, daarbij profiterend van de overgangsperiode in Washington tot het aantreden van Donald Trump als president.



Een primair doel van de Syrische operatie was voor Moskou het doorbreken van het internationale isolement waarin Rusland was terechtgekomen door de annexatie van de Krim en militaire actie in Oost-Oekraïne. In die opzet is het Kremlin meer dan geslaagd. De Russische militaire deelname in Syrië heeft de situatie op het strijdtoneel ingrijpend veranderd, en een oplossing van het Syrische conflict zonder Russische deelname is nu nauwelijks denkbaar.