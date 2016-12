Door: Jan Kleinnijenhuis − 27/12/16, 16:00

© epa. Luxemburgse minister van financiën Pierre Gramegna

Economie Luxemburg scherpt onder druk van de Europese Commissie zijn belastingwetten aan. Multinationals krijgen het daardoor een stuk lastiger om via het Groothertogdom belasting te ontwijken. Dat blijkt uit een publicatie die de Luxemburgse belastingdienst vandaag de wereld in stuurde.

Gramegna zegt zich te 'verheugen in de goede werkrelatie en de constructieve dialoog met de Europese Commissie'

Vanaf 1 januari gaat Luxemburg strenger controleren op financieringen die multinationals via het land laten lopen. Verschillende onderdelen van hetzelfde bedrijf lenen daarin geld aan elkaar, om zo optimaal te profiteren van belastingwetten in verschillende landen. Luxemburg is populair in dergelijke constructies, omdat het land geen belasting heft op rente-inkomsten, maar ook doordat het nauwelijks voorwaarden stelt aan de leningen.



Vanaf 1 januari komt aan dat laatste een einde. Leningen binnen één concern moeten dan vergelijkbaar zijn met leningen die door derden verschaft zouden worden. Er moet bovendien een duidelijke 'commerciële reden' voor een lening zijn, dus een financieringsconstructie alleen om belastingredenen wordt dan niet langer toegestaan. Daarnaast eist Luxemburg dat het onderdeel dat de financiering verstrekt in het land zelf is gevestigd, er belastingplichtig is en voor een groot deel zijn personeel en bestuur huisvest in het Groothertogdom.

Waarschuwing

Volgens de Luxemburgse minister van financiën Pierre Gramegna zijn de verscherpte eisen tot stand gekomen in samenspraak met de Europese Commissie. Die heeft Luxemburg meermalen gewaarschuwd dat de manier waarop bedrijven het land nu gebruiken om belasting te ontwijken in strijd kan zijn met de regels omtrent staatssteun. Gramegna zegt zich te 'verheugen in de goede werkrelatie en de constructieve dialoog met de Europese Commissie'.



Ruim een jaar geleden kreeg Luxemburg al opdracht tussen de 20 en 30 miljoen euro terug te vorderen van de Italiaanse automaker Fiat. Dat bedrijf ontweek de belasting met een financieringsconstructie waar Luxemburg nu zegt een einde aan te zullen maken.



Eurocommissaris Vestager van mededinging verwelkomde gisteren de aankondiging van Luxemburg, maar voegde eraan toe dat het niet betekent dat ze zaken uit het verleden zal laten rusten. Momenteel onderzoekt Vestager onderzoekt nog afspraken die Luxemburg heeft gemaakt met energiebedrijf Engie, online winkel Amazon en hamburgerketen McDonald's.

Drukte

In Nederland wisten onder andere kledingconcern WE en ING de weg naar de Luxemburgse belastingdienst te vinden

Dat laatste bedrijf liet twee weken geleden weten een eind te zullen maken aan de belastingroute die het via Luxemburg had opgetuigd. Jarenlang liet McDonald's restaurants een vergoeding betalen voor het gebruik van de merknaam aan een brievenbusmaatschappij in Luxemburg. Over een winst van 536 miljoen euro betaalde dat bedrijfje 3.8 miljoen euro belasting, ofwel 0,7 procent.



De druk op Luxemburg om zijn belastingwetten aan te passen is de afgelopen twee jaar steeds hoger geworden. Eind 2014 kwam het land onder vuur door de zogeheten LuxLeaks-publicaties, die aantoonden hoe multinationals het land gebruiken om belasting elders te ontwijken. Uit onderzoek van het internationale journalistencollectief ICIJ, waar Trouw aan meewerkte, bleek destijds dat honderden multinationals speciale deals met de Luxemburgse belastingautoriteiten hadden gesloten waardoor zij nauwelijks belasting betaalden. In Nederland wisten onder andere kledingconcern WE en ING de weg naar de Luxemburgse belastingdienst te vinden.



Ondanks het feit dat Luxemburg nu zijn belastingwetten aanpast, vindt de komende weken in het land nog wel het proces plaats tegen de LuxLeaks-klokkenluiders Antoine Deltour en Raphaël Halet. Zij lekten honderden geheime belastingafspraken van advieskantoor PwC naar de onderzoeksjournalisten. Deltour en Halet worden vervolgd voor diefstal en heling van informatie van PwC.