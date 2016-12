Door: Gijs Moes − 27/12/16, 11:03

Verzoening Shinzo Abe is dinsdag de eerste Japanse premier die de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor bezoekt. Zo hoopt hij de band met de VS aan te halen.

Hij wil dat zijn land weer een volwaardige rol gaat spelen op het wereldtoneel

Het zijn iconische momenten in de verwerking van de Tweede Wereldoorlog: Willy Brandt op zijn knieën in Warschau, Helmut Kohl en François Mitterand hand in hand in Verdun. Gaat de Japanse premier Shinzo Abe hen achterna met zijn bezoek aan Pearl Harbor, deze week?



Japanse vliegtuigen kwamen in de ochtend van 7 december 1941 ineens opduiken boven de marinebasis op Hawaï, zonder dat er een formele oorlogsverklaring was afgegeven. Ze vernietigden de Amerikaanse vloot grotendeels, meer dan 2400 mensen kwamen om. De Verenigde Staten, die de aanval gisteren herdachten, stortten zich daarna vol in de oorlog.



Shinzo Abe lijkt wel de laatste persoon om excuses aan te bieden voor de aanval. Hij staat bekend als revisionist, iemand die vindt dat Japan weer trots mag zijn - ook op de eigen geschiedenis. Hij bezocht de Yasukuni-tempel in Tokio, waar gevallen militairen herdacht worden, inclusief veroordeelde oorlogsmisdadigers. En hij wil dat zijn land weer een volwaardige rol gaat spelen op het wereldtoneel, ook in militair opzicht.

Hij moet Washington wel tegemoetkomen en dus moet hij ook omgaan met het verleden om de Amerikanen gunstig te stemmen

Juist dat laatste speelt een rol bij Abe's bezoek aan Pearl Harbor, denkt Janny de Jong, hoogleraar en directeur van het Centrum voor Japankunde in Groningen. "Abe is zeker geen duif, maar ook geen echte havik. Hij wil vooral de veiligheid van Japan bevorderen." En daarbij heeft hij de VS, Japans grote bondgenoot, nu eenmaal hard nodig.



Sinds de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS verkeert Japan in onzekerheid, meent De Jong. Zijn onvoorspelbaarheid is lastig voor Tokio, dat gebaat is bij rust in de regio en vooral bij vrijhandel. Trump heeft het handelsverdrag TPP van tafel geveegd en lijkt ruzie te zoeken met China, door te bellen met de president van Taiwan en agressieve berichten rond te sturen via Twitter.



"Abe heeft geen keus", zegt De Jong. Als Japan internationaal een rol wil spelen, heeft het de VS hard nodig. "Hij moet Washington wel tegemoetkomen en dus moet hij ook omgaan met het verleden om de Amerikanen gunstig te stemmen." Volgens haar is het dan ook zeker geen toeval dat de Japanse premier als eerste regeringsleider langsging bij Trump, direct na de verkiezingen. Volgende maand gaat hij alweer naar Washington, voor een officieel bezoek direct na Trumps aantreden als president.

Het doel van dit bezoek is het troosten van de zielen van de slachtoffers, niet het aanbieden van excuses

In Pearl Harbor zal Abe geen excuses aanbieden, als hij dinsdag de haven bezoekt samen met president Barack Obama. Net zomin als Obama dat eerder dit jaar deed bij een bezoek aan Hiroshima, de stad die in 1945 het doelwit was van een Amerikaanse atoombom. Obama sprak toen over het leed dat een oorlog veroorzaakt en de noodzaak om nieuwe conflicten te voorkomen, en ook Abe zal zich vooral als verzoener opstellen.



"Het doel van dit bezoek is het troosten van de zielen van de slachtoffers, niet het aanbieden van excuses", zei een woordvoerder van Abe eerder deze maand. "Het bezoek van de premier zal een gelegenheid zijn om de boodschap te geven dat de rampspoed van een oorlog niet herhaald moet worden en om uitdrukking te geven aan de waarde van verzoening tussen Japan en de VS."



Ook De Jong ziet vooral een symbolische waarde. "Alleen al dat de politieke leiders elkaar op die plek een hand geven." Ondertussen moet Abe in eigen land wel rekening houden met verdeeldheid, tussen degenen die vinden dat Japan schuld moet bekennen en groepen die dat juist niet willen. "Het is een mythe dat Japan altijd zo'n harmonieuze samenleving is."