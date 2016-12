Door: Tan Tunali − 27/12/16, 21:01

© Joris van Gennip. Het is rustig in de Grand Bazaar. Er zijn inmiddels al duizend shops gesloten

Lege markt Veel shops in de beroemde bazaar van Istanbul dreigen te sluiten nu toeristen wegblijven uit angst voor aanslagen.

Ik begrijp wel dat ze niet meer komen. Ik zou ook niet naar een land gaan waar ik moet vrezen voor mijn leven

De Grand Bazaar geldt sinds zijn oprichting in 1455 als een van de symbolen van Istanbul. Tot voor kort bezochten zo'n half miljoen mensen per dag het winkelcomplex dat onderdak biedt aan ruim vierduizend winkels en marktkramen. Maar de winkelstraten blijven leeg nu toeristen wegblijven vanwege de politieke instabiliteit en de fragiele veiligheidssituatie. Inmiddels zijn er duizend shops gesloten.



Binnen in de bazaar drinken verkopers thee en spelen wat met hun mobieltje om de verveling tegen te gaan. De sporadisch passerende toeristen lopen de winkels voorbij zonder aangesproken te worden, een noviteit die de moraal onder verkopers kenmerkt. In plaats van op de weinige toeristen te duiken, zitten veel van hen te slapen met hun hoofd in de schoot.



"Ik werk nu 36 jaar in de Grand Bazaar, maar zo slecht heb ik het nog nooit meegemaakt", zegt tapijtenverkoper Nihat Kapici. Hij kan de huur van 5000 dollar (4800 euro) voor zijn winkel niet meer betalen nu hij nauwelijks meer tapijten aan de man brengt. Terwijl toeristen uit westerse landen wegblijven, komen bezoekers uit het Midden-Oosten wel naar Turkije. "Maar die kopen geen tapijten", treurt Kapici. Aan het eind van het jaar loopt zijn huurcontract af. "Dan moet ik beslissen of het zin heeft verder te gaan", zegt hij.



Suleyman Samans winkel is nog open. Hij verkoopt al negen jaar pijpen en keramiek in een kleine vestiging en heeft het geluk dat zijn baas de zaak bezit en hem maandelijks een salaris betaalt. Maar ook hij heeft de zaken de afgelopen tijd snel zien verslechteren. "De terreuraanslagen op toeristen hebben een grote invloed gehad. Daar kregen we nog een coup overheen, dus ik begrijp wel dat ze niet meer komen. Ik zou ook niet naar een land gaan waar ik moet vrezen voor mijn leven", zegt Saman.

Niets aan de hand

Veel winkeliers vinden de negativiteit over Turkije en Istanbul onterecht

Maar veel winkeliers vinden die negativiteit over Turkije, Istanbul en de Grand Bazaar onterecht. Ze zien het als een grote samenzwering van 'het Westen' tegen Turkije. Antiquair Yasar Gün geeft het Westen de schuld van de wegblijvende toeristen. "Omdat in het Westen steeds slecht wordt gesproken over Turkije denken mensen dat het hier een grote chaos is. Maar in werkelijkheid is hier niks aan de hand. Alle problemen zijn in het zuidoosten. Schrijf dat maar op", zegt Gün.



Toch is er het afgelopen jaar nogal wat gebeurd in Turkije. Sinds januari waren er drie grote zelfmoordaanslagen in Istanbul, waarvan er twee direct op toeristen gericht waren. Zowel de PKK als IS vormt een bedreiging voor de veiligheid in Turkije. De mislukte couppoging van 15 juli zorgde voor verdere onzekerheid. De toeristensector, die zo'n 4,5 procent van het nationaal inkomen uitmaakt, zit zwaar in de problemen.



Ahmet Kökler, sinds januari hoofd van het bestuur van de Grand Bazaar, wil de bazaar nog aantrekkelijker maken voor toeristen: "We willen er een cultureel, commercieel, historisch en toeristisch centrum maken", zei hij tegen de Turkse pers. "We willen meer toeristen trekken en het handelsvolume verhogen met onze promotiecampagnes." Tot dusver blijkt het vechten tegen de bierkaai voor Kökler.



Winkeliers zijn niet onder de indruk van zijn beloftes. Volgens tapijtverkoper Alper Bas gaat het niet snel genoeg en ligt de sleutel bij de regering.



"Schuldverlichting, renteloze leningen en lagere belastingen zouden ons kunnen helpen. Als dat niet gebeurt, kunnen ook wij straks onze deuren sluiten", vreest Bas.