Redactie − 26/12/16, 12:16 − bron: ANP

© EPA.

De Pakistaanse minister van Defensie Khawaja Asif heeft Israël met een atoomaanval gedreigd nadat hij een nepnieuwsbericht op internet las. De vroegere Israëlische minister van Defensie Moshe Yaalon werd daarin aangehaald met de uitspraak dat Israël Pakistan 'nucleair zal vernietigen'.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) Fri Dec 23 00:00:00 MET 2016

Our nuclear prgrm is only a deterrence to protect our freedom.We desire to coexist in peace , both in our region & beyond.@nytimes — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) Sun Dec 25 00:00:00 MET 2016

Blijkbaar zonder de bron te checken twitterde de Pakistaanse minister vrijdag: "De Israëlische minister van Defensie dreigt met nucleaire vergelding (...) - Israël vergeet dat Pakistan ook een kernmacht is."



Israël benadrukte in het kerstweekeinde dat het bericht waar Asif zich op baseerde 'volkomen vals' was. De Pakistaanse regering vond het maandag niet nodig verder te reageren.



Maar in een reactie op een artikel van de New York Times over de kwestie liet Asif weten dat het atoomwapenprogramma van zijn land "slechts een afschrikkingsmiddel is om onze vrijheid te beschermen. Wij willen vreedzaam co-existeren, in onze regio en daarbuiten."

Onraad

Asif had kunnen weten dat er iets niet klopte. Dat Israël dreigde met kernwapens zou immers betekenen dat Israël toegeeft over kernwapens te beschikken en dat heeft het land nog nooit gedaan. Bovendien wordt in het nepartikel niet de huidige maar de voormalig minister van defensie geciteerd, Moshe Ya'alon.