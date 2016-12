Redactie − 25/12/16, 22:24

© reuters. Benjamin Netanyahu, tijdens een bespreking van zijn kabinet op zondag.

Veiligheidsraad De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag de Amerikaanse ambassadeur opgeroepen voor overleg. Reden is dat de VS zich vrijdag in de VN-Veiligheidsraad onthielden van stemming over resolutie over het bouwen van nederzettingen in bezet gebied door Israël.

Doordat de VS geen veto uitspraken, zoals gebruikelijk bij dit onderwerp (Amerika steunt Israël), werd de resolutie aangenomen. Daarin wordt Israël gevraagd met het bouwen te stoppen. Het was voor het eerst in bijna acht jaar dat de raad een resolutie aanneemt over Israël en de Palestijnen.



Dat de resolutie door de Veiligheidsraad komt, is uniek te noemen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Egypte de kwestie ter sprake zou brengen, maar na internationale druk van Netanyahu en aankomend president van de VS Donald Trump stelde dat land de resolutie uit. Nieuw-Zeeland, Maleisië, Venezuela en Senegal eisten dat de raad, die vijftien leden telt, toch zou stemmen over de kwestie. Uiteindelijk bleken veertien leden van de Veiligheidsraad voor.



De resolutie is naar alle waarschijnlijkheid symbolisch van aard, al is het wel een belangrijk symbool van afkeuring. Maar Israël is boos omdat het land vreest dat dit de opmaat kan zijn naar economische sancties.



De onthouding van de VS wordt gezien als een van de laatste invloeden van vertrekkend president Obama, die een moeizame relatie heeft met de Israëlische premier Netanyahu. De Israëlische president zei zondag tegen zijn regering dat er 'geen twijfel is dat Obama deze resolutie georkestreerd heeft'.



Het is niet bekend wanneer de ambassadeur zich moet melden. Ook ambassadeurs van tien andere landen zijn door Netanyahu gevraagd het gedrag van hun regering te verantwoorden. Daar zijn onder meer de ambassadeurs van Rusland en Frankrijk bij. "Ik rekende op die landen. Waar zijn vrienden als je ze nodig hebt", aldus de premier, die verder zei dat hij alles doet om Israël 'ongeschonden uit de pijnlijke kwestie' te halen.