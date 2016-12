Redactie − 25/12/16, 20:50

© afp. Thomas Coville, hier in actie op zijn trimaran.

Zeilen Voor veel mensen is Eerste kerstdag 2016 bijzonder, maar Thomas Coville zal vandaag zeker niet vergeten. Hij zette vanmiddag een record neer door in zijn eentje in 49 dagen de wereld rond te zeilen. Het is een record dat volgens kenners zeer scherp staat.

Félicitations à Thomas Coville ! Nouveau record du tour du monde à la voile en solitaire, en moins de 50 jours ! Un exploit plein de courage — François Hollande (@fhollande)

Coville vertrok 6 november op zijn trimaran vanuit Bretagne, waarna hij via Kaap Hoorn onder Australië langs voer, het zuidelijkste puntje van Argentinië voorbij zag flitsen en toen via de Atlantische Oceaan terug zeilde. Vandaag kwam hij terug op Franse bodem, in een recordtijd van 49 dagen, 3 uur, 7 minuten en 38 seconden. Dat was ruim acht dagen sneller dan de vorige toptijd. Hij voer ruim 53 duizend kilometer, zo blijkt uit zijn gegevens.



Een voordeeltje voor Coville was dat hij wel een groot gedeelte wind mee had. Daarom schatten kenners in dat het heel moeilijk wordt deze tijd te verbeteren. Al was dat Coville wel een keer gegund: hij kwam bij vier eerdere pogingen tekort.



De prestatie van Coville werd ook in het Élysée opgemerkt. President François Hollande feliciteerde de zeiler via Twitter. De laatste uren werd hij gevolgd door een helikopter van de Franse kustwacht. Daar kreeg hij het, na een vrij droog verslag van een 'druk' Kanaal, toch even te zwaar. "Dit is een prachtig cadeau. Dank jullie wel."