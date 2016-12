25/12/16, 14:02 − bron: Redactie

© epa. Het Alexandrox Ensemble toerde over de hele wereld en zong onder meer Russisch patriottische liederen.

Rusland rouwt om de slachtoffers van de vliegramp, waaronder het beroemde Alexandrov Ensemble legerkoor. Alle 64 koorleden die aan boord waren, waaronder zangers en dansers, zijn waarschijnlijk om het leven gekomen bij de crash. Bij het thuishonk van het koor in Moskou werden donderdag bloemen neergelegd door steunbetuigers.

© reuters. Bloemen bij het hoofdkwartier van het Alexandrov Ensemble in Moskou.

Het koor werd in 1928 opgericht door Alexander Alexandrov, (1883-1946) die in 1943 het volkslied van de Sovjet-Unie componeerde, en is het officiële koor van de Russische strijdkrachten. Het is één van de twee koren in het land die de titel "koor van het Rode Leger' mogen dragen.



Het Alexandrov Ensemble toerde tijdens de Sovjetjaren door het land om de troepen te vermaken, en trad ook tijdens de Tweede Wereldoorlog vele malen op voor de troepen.



In de naoorlogse jaren trad het koor op tijdens een vredesconcert in Berlijn in 1948, en toerde in de jaren die volgden over de hele wereld. Volgens Russische media was het koor wereldberoemd, en kon het met name in eigen land en voormalige Oostbloklanden op volle zalen rekenen.



In de loop der jaren kreeg het koor ook een orkest en een dansgroep. Het repertoire omvat zo'n tweeduizend werken, waaronder orthodoxe gezangen, Russische volksliederen en patriottische marsen, maar ook klassiekers uit de popmuziek. Enkele nummers die het legerkoor regelmatig speelde waren het 'Lied van de Wolgaschipper', 'Katjoesja' en 'Ave Maria'.



Het legerkoor werd in de oorlog ingezet om de vaderlandsliefde onder Russen zowel aan het front als in de rest van de Unie hoog te houden. Ook na de oorlog en de val van de Sovjetunie bleef het koor dat doen door middel van de patriottische Russische liederen die het zong. Buiten Rusland kreeg het koor daardoor de bijnaam 'het zingende wapen van Rusland'.



In de jaren negentig stak het koor zich vaker in een modern jasje, en trad op met de Finse rockband 'Leningrad Cowboys'. In recentere jare keerde het vaderlandslievende koor echter terug naar zijn patriottische roots, en bracht weer Russische klassiekers uit de Tweede Wereldoorlog ten gehore. Zoals 'de Dag van de Victorie', en 'Svyashchennaya Voyna' (de Heilige Oorlog).



Het legerkoor stond sinds mei 2016 onder leiding van luitenant-generaal Valery Khalilov. Ook Khalilov was aan boord van het Russische vliegtuig dat neerstortte in de Zwarte Zee. Het hele koor bestaat uit honderd leden. Aan boord van het gecrashte toestel waren alleen zangers en een aantal dansers aanwezig, zeggen Russische media.



Het orkest van het 'Rode Legerkoor' vloog niet mee omdat er in Syrië gezongen zou worden met vooropgenomen begeleiding, zei een achtergebleven lid van het koor tegen Russisch staatspersbureau Interfax.