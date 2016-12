Redactie − 24/12/16, 21:30 − bron: ANP

© anp. Domien Verschuuren, Tijn en Frank van der Lende tonen het opgehaalde eindbedrag op het podium bij het Glazen Huis.

De 3FM-actie Serious request heeft dit jaar tot nu toe 8.744.131 euro opgehaald. Het bedrag werd flink gestuwd door de opbrengst van de nagellak-actie van het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn van zes. Zijn initiatief leverde vanavond ruim 2.5 miljoen op.

© anp. Premier Mark Rutte liet zijn nagels lakken door Domien Verschuuren in het Glazen Huis.

De 3FM-dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende lieten zich zondagavond opsluiten in het Glazen Huis in Breda. Het was voor het eerst dat er twee in plaats van drie dj's in het huis zaten. De beide dj's wisselden elkaar steeds af na zes uur radiomaken.



De actie bracht iets meer op dan vorig jaar. In Heerlen werd een opbrengst van 7,5 miljoen bekendgemaakt. Uiteindelijk bleek, nadat alle donaties waren geteld, ruim 8,4 miljoen euro bijeengebracht.



De opbrengst van de actie gaat ieder jaar naar een zogenoemde stille ramp, in samenwerking met het Rode Kruis. Dit keer koos de radiozender voor kinderen die dreigen te sterven aan longontsteking. Dat zijn er jaarlijks zo'n 900.000.

Nagellak van Tijn

Geweldige actie #tijn ik doe natuurlijk mee! Je bent een topper!#lakaan #sr16 #heelhollandlakthttps://t.co/asRbPDNs56 pic.twitter.com/E7CWvQLXVO — Geert Wilders (@geertwilderspvv)

Dit jaar trok vooral de actie van de ongeneeslijk zieke Tijn de aandacht. Net voor de bekendmaking van het eindbedrag stond de Nagelak-actie van de zesjarige al op meer dan 2,5 miljoen euro. Zijn streefbedrag was 100 euro.



De ongeneeslijk zieke Tijn klopte woensdag aan bij het Glazen Huis en daagde mensen uit hun nagels te lakken voor 1 euro. Dat ontroerde zo veel mensen dat er spontaan een giftenstroom op gang kwam en allerlei mensen hun nagels gingen lakken; van Jan Smit tot Geert Wilders. Zangeres Miss Montreal schreef speciaal een liedje voor Tijn, dat ze in het Glazen Huis ten gehore bracht.



Tijn heeft hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen in Nederland wordt vastgesteld, en heeft niet lang meer te leven."Tijn is zes jaar mogen worden", zei zijn vader woensdag bij het Glazen Huis. "In Afrika zijn veel kinderen die zo oud niet worden. Daar wilde Tijn graag een actie voor voeren."



Het Rode Kruis vindt het ongekend dat hij door een spontane actie zo veel geld bijeen heeft gehaald. "Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt tijdens de edities van Serious Request, dat iemand in zijn eentje zoveel aandacht voor een stille ramp weet te genereren', zei een woordvoerder van het Rode Kruis vanmiddag. "Hij maakt het heel tastbaar en daardoor brengt hij deze ramp dicht bij de mensen."