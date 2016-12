Redactie − 24/12/16, 20:11 − bron: ANP

© White House.gov. Michelle en Barack Obama bij hun jaarlijkse kersttoespraak.

Barack Obama en zijn vrouw, Michelle Obama, hebben vandaag voor de laatste keer hun kerstwensen uitgesproken in het Witte Huis. De vertrekkend president benadrukte dat de waarden van kerst de verschillende geloven kunnen samenbrengen.

Het koppel is toe aan hun allerlaatste kersttoespraak ooit als president en first lady van de Verenigde Staten. Die spreken zij traditiegetrouw uit vanuit Hawaï, waar de Obama's elk jaar de kerst doorbrengen.



De president en first lady voorzagen hun kerstboodschap dit jaar van een christelijk tintje. "Morgen staan we met onze mede christenen stil bij de geboorte van onze redder", sprak Obama. "We staan ook stil bij zijn eeuwige boodschap over onvoorwaardelijke liefde, mededogen en hoop."



Michelle Obama was op haar beurt geïnspireerd door het eerste Bijbelboek Genesis en zei dat we "de hoeder van zowel onze broeder als van onze zuster'' moeten zijn. Ze stelde dat "we anderen zo moeten behandelen als we zelf behandeld willen worden, en voor zieken moeten zorgen, hongerigen voeden en vreemdelingen verwelkomen waar die ook vandaan komen, wat zij ook geloven''.

Terugblik

Volgens president Obama helpen die waarden niet alleen het christelijke geloof van zijn gezin te duiden, maar zijn ze net zo goed een richtlijn voor joodse, islamitische en ongelovige Amerikanen en Amerikanen van allerlei achtergronden.



Hij stond daarnaast stil bij de Amerikaanse strijdkrachten en politie en zei dat niemand beter de geest van dienstbaarheid volgt dan zij. Michelle Obama bedankte vervolgens de militairen die ver van huis in dienst zijn.



Obama wordt op 20 januari opgevolgd de omstreden Republikein Donald Trump. Hij greep de kersttoespraak dan ook aan nog eens terug te blikken op acht jaar presidentschap. Volgens hem is het land door de jaren heen sterker en welvarender geworden. "Het grootste geschenk is dat Michelle en ik de afgelopen acht jaar jullie president en first lady mochten zijn en samen met alle Amerikanen de ergste economische recessie in 80 jaar te boven zijn gekomen en de werkloosheid hebben zien dalen."