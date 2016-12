24/12/16, 17:16 − bron: ANP

© epa. Rick Parfitt tijdens een optreden van Status Quo in 2009.

De Engelse gitarist van de groep Status Quo, Rick Parfitt, is in een Spaans ziekenhuis op 68-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekend gemaakt. Parfitt had in juni een zware hartaanval na een optreden in Turkije. Hij was een veteraan van de in 1967 opgerichte popgroep.

Begin deze maand trad Status Quo nog op in de Heineken Music Hal in Amsterdam. Parfitt was daar al niet meer bij. Op de officiële website van de groep staat een grote foto van Parfitt in actie op het podium. De band had talloze hits, waaronder Roll Over Lay Down, Whatever You Want en Whatever You Want. In 1986 scoorden ze met een nummer van het Nederlandse duo Bolland & Bolland: (You're) In The Army Now.



"We zijn er echt kapot van om aan te kondigen dat de Status Quo-gitarist Rick Parfitt is overleden tijdens de lunch vandaag. Hij is overleden in het ziekenhuis in Marbella, Spanje als gevolg van een ernstige infectie, die op donderdagavond in het ziekenhuis is opgenomen na complicaties van een door een eerdere val geleden schade'', aldus een verklaring op de Facebooksite van de band.



"Dit tragische nieuws komt op een moment dat Rick enorm op zoek was naar het lanceren van een solocarrière met een album en autobiografie gepland voor 2017 na zijn vertrek van de status van de Status Quo op medisch advies.''



De familie en leden van de band vragen de media terughoudend te zijn en doen een beroep op iedereen om hun privacy te respecteren. Naast Parfitt was Francis Rossi het bekendste bandlid.