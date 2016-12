24/12/16, 16:46 − bron: ANP

© anp. Tunahan Kuzu, Sylvana Simons, Farid Azarkan en Selcuk Ozturk, onderdeel van de politieke beweging Denk. Simons maakte vandaag in een interview bekend op te stappen.

Binnen de politieke beweging Denk is met grote verbazing kennisgenomen van het vertrek van kandidaat-Kamerlid Sylvana Simons, één van de gezichten van de groep. "Wij hebben dit via de media gehoord'', laten de Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk en kandidaat-Kamerlid Farid Azarkan weten.

De drie zeggen ook verbaasd te zijn over de beweegredenen van Simons, die zich niet meer kan vinden in de koers van Denk. "Wij hebben Sylvana Simons altijd de ruimte gegeven om samen met ons haar idealen te verwezenlijken'', verklaren ze. Denk laat verder weten de afgelopen maanden goed met haar te hebben samengewerkt.



De beweging herkent zich niet in de kritiek van Simons dat ze zich te weinig gesteund voelde door de leiders van Denk, nadat een bedreigend filmpje over haar was verschenen. "In roerige tijden hebben wij ons ingezet voor haar veiligheid. Wij hebben haar emotioneel ondersteund en financieel gesteund. Wij hebben het voor elkaar gekregen dat er passende beveiligingsmaatregelen voor haar werden getroffen.''



De partij laat zich naar eigen zeggen niet verdelen door het besluit van Simons. "Juist in deze tijden moeten wij elkaar vasthouden om Nederland rechtvaardiger, gelijkwaardiger en eerlijker te maken''.



Kandidaat-Kamerlid Azarkan laat in een gesproken boodschap op Facebook weten teleurgesteld te zijn dat Simons haar vertrek niet eerst intern maar via de media heeft aangekondigd. "We zouden elkaar niet verrassen, was de afspraak.'' Ook is hij kritisch over de felle toon waarop ze het debat zoekt en over haar boosheid.



Simons meldde zich volgens hem de laatste tijd vaak ziek en heeft haar rol van hoofd communicatie niet vervuld. Positief is Azarkan over de manier waarop ze 'met passie en bevlogenheid' streed voor een beter Nederland. "Daar was ik trots op. Het ga je goed.''