Door: Geert Groot Koerkamp − 23/12/16, 22:41

© reuters. Poetin spreekt journalisten toe in Moskou. Hij noemt de verovering van Aleppo de 'grootste humanitaire operatie van deze tijd'.

Eindejaarsgesprek De Syrische president Assad, Turkije en Irak stemmen volgens de Russische president in met onderhandelingen.

Rusland wil de strijdende partijen in Syrië achter de onderhandelingstafel brengen in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. De Russische president Vladimir Poetin zei dat gisteren op zijn jaarlijkse grote persconferentie in Moskou. De Syrische president Assad heeft er al mee ingestemd en ook Turkije en Iran zullen aan het overleg deelnemen, aldus Poetin. Grote afwezigen zijn de Verenigde Staten en de Verenigde Naties.



De exacte datum van het overleg staat nog niet vast. Volgens de Russische onderminister van buitenlandse zaken Gatilov zouden de gesprekken al midden januari kunnen beginnen.



Poetins persconferentie volgde op de evacuatie van Aleppo en de inname van de stad - met Russische hulp - door het Syrische leger. De Russische minister van defensie Sergej Sjojgoe heeft een bataljon naar Aleppo gestuurd om er te helpen de orde te handhaven. De val van Aleppo wordt in Moskou gezien als het grootste wapenfeit van Rusland in Syrië, sinds het land ruim een jaar geleden militaire operaties begon tegen Assads tegenstanders. De recente en volkomen onverwachte herovering door Islamitische Staat van Palmyra, dat eerder dit jaar eveneens met steun van de Russen in handen was gevallen van Assads troepen, lijkt voor het gemak vergeten.

Internationaal isolement

Ruim een jaar na het begin van de Russische operaties in Syrië heeft het Kremlin het initiatief in het oorlogsgebied naar zich toegetrokken, daarbij profiterend van de overgangsperiode in Washington tot het aantreden van Donald Trump als president. Poetin zegt te hopen op een 'zakelijk, constructief contact' met Trump en haalde diens woorden aan, dat de Amerikaans-Russische betrekkingen wel moeten verbeteren omdat ze onmogelijk slechter kunnen worden dan ze al zijn. "Ik ben dat met hem eens", zei Poetin. "We zullen samen nadenken hoe we ze kunnen verbeteren."



Een primair doel van de Syrische operatie was voor Moskou het doorbreken van het internationale isolement waarin Rusland was terechtgekomen door de annexatie van de Krim en militaire actie in Oost-Oekraïne. In die opzet is het Kremlin meer dan geslaagd. De Russische militaire deelname in Syrië heeft de situatie op het strijdtoneel ingrijpend veranderd, en een oplossing van het Syrische conflict zonder Russische deelname is nu nauwelijks denkbaar.



Tegelijkertijd hebben de Russische acties in Syrië het eigen imago meer kwaad dan goed gedaan, juist omdat het Westen de Russen medeverantwoordelijk houdt voor het militaire geweld dat Aleppo heeft gereduceerd tot een puinhoop. En die indruk blijft niet beperkt tot het Westen. Volgens de krant Novaja Gazeta zijn in de Zuid-Russische deelrepubliek Tsjetsjenië de bombardementen van Aleppo met groeiende weerzin gevolgd, omdat ze sterke associaties oproepen met de eerdere verwoesting van de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny door het Russische leger.



Poetin prees Turkije en Iran voor hun rol bij de 'regulering' van de situatie rond Aleppo en, wat hij noemde, 'de grootste humanitaire operatie van deze tijd'. "Zonder deelname van Rusland was dit onmogelijk geweest."