Door: Pieternel Gruppen − 23/12/16, 22:00

© afp. Turkse burgers raakten in Istanbul slaags met de politie, toen ze de straat opgingen uit protest tegen de moord in Syrië op twee Turkse militairen.

Islamitische Staat heeft opgeroepen aanslagen in Turkije te plegen. Dat deed de terreurorganisatie in een negentien minuten durende video, waarin ook te zien is hoe twee Turkse militairen die in de buurt van de Syrische stad Al-Bab gevangen waren genomen, worden gedood.

Turkije probeerde gisteren met een blokkade van sociale media te voorkomen dat het filmpje werd gedeeld. Tevergeefs. De beelden van de twee vastgeketende soldaten die levend werden verbrand, gingen alsnog de wereld over. Net als de waarschuwing van IS dat zulke beelden vaker te zien zullen zijn als het Turkse leger zich niet terugtrekt uit Syrië.



Of de beelden authentiek zijn, werd gisteren nog onderzocht, maar het zou niet voor het eerst zijn dat IS iets dergelijks doet. Begin vorig jaar kwam de Jordaanse piloot Moaz al Kasasbeh door verbranding om het leven - en ook dat was vergelding voor (in dat geval) Jordaanse betrokkenheid bij de strijd tegen IS in Syrië.



Vooralsnog lijkt Ankara niet van plan de strijd te staken. Gisteren voerden Turkse gevechtsvliegtuigen opnieuw aanvallen uit op Al-Bab, dat in handen is van IS. President Erdogan meldde dat door Turken gesteunde rebellen het stadje bijna in handen hebben.

Operatie Eufraat Schild

Minister van defensie Fikri Isik somde de dag ervoor op wat de Turkse operatie in Syrië, Eufraat Schild, sinds de lancering in augustus heeft 'opgeleverd'. Tot nu toe zouden er ruim 1000 IS-strijders en bijna 300 strijders van de Koerdische YPG zijn gedood. Hij noemde geen burgerslachtoffers. Volgens het Syrische Observatorium voor de mensenrechten waren dat er afgelopen dagen al meer dan 80.



Met operatie Eufraat Schild mengde Turkije zich in het conflict in Syrië. Ankara hoopte daarmee vooral een gevoelige klap toe te dienen aan Koerdische strijders in Noord-Syrië. Maar tegelijkertijd beloofde Turkije met de operatie ook de Syrische rebellen die het opnemen tegen IS, te steunen. Aanvankelijk kreeg Erdogan veel kritiek over zich heen, omdat hij niet serieus werk zou maken van de strijd tegen IS. Zo zou hij een oogje dichtknijpen voor IS-strijders die de grens over wilden steken.



De afgelopen anderhalf jaar maakte duidelijk dat Ankara IS niet langer kon negeren. De terreurorganisatie voerde verschillende aanslagen uit op Turkse bodem waarbij zo'n 200 mensen werden gedood. En dus toonde premier Yildirim donderdag zijn spierballen toen hij zei dat "het gevecht tegen terreur, dat zowel in binnen- als buitenland wordt uitgevochten, door zal gaan". Terwijl gevechtsvliegtuigen aanvallen uitoefenden in Syrië, werden in Istanbul 31 mensen opgepakt op verdenking van banden met IS.