Door: Marco Visser − 23/12/16, 15:58

Reddingsplan De Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena vraagt staatsteun aan omdat de bank het zelf niet meer redt.

In Rome, Brussel en Frankfurt kijken politici en bankbestuurders gespannen toe hoe de nieuwe Italiaanse premier Paolo Gentiloni het aanpakt. Gisteren klopt Monte dei Paschi di Siena aan voor financiële hulp. Nu zal blijken of politieke afspraken uit Brussel sterk genoeg zijn om nationale reflexen te weerstaan.



Kort voordat de derde bank van Italië om hulp vroeg, besloot de regering Gentiloni 20 miljard euro uit te trekken voor de redding van banken. Zo'n redding moet dan wel gebeuren volgens de nieuwe spelregels van de bankenunie. Sinds januari dit jaar kan een staat niet langer ouderwets een bank nationaliseren. Voortaan zijn het eerst de beleggers en spaarders met meer dan 100.000 euro die voor de kosten van de redding opdraaien. Pas daarna mag de staat met een zak geld binnenkomen.



De nieuwe regels moeten politieke bemoeienis bij de redding van banken terugdringen en voorkomen dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten. Ook Italië tekende daarvoor, maar toen de afspraken werden gemaakt ging het toch vooral over de Griekse banken. Nu is Italië zelf aan de beurt.

Ontsnappingsroute

Nergens in Europa zijn er zoveel banken met zoveel slechte leningen als in Italië

Gentiloni zoekt naar wegen om de beleggers te beschermen. Dat is belangrijk voor hem omdat in Italië de beleggers vaak 'gewone' mensen zijn die bijvoorbeeld met obligaties van banken hun pensioen regelen. Als de Italiaanse regering eerst beleggers laat bloeden, raakt dat veel burgers. Gentiloni heeft al gezegd dat hij hen zoveel mogelijk wil beschermen.



Dat kan via een ontsnappingsroute. Als de stabiliteit van het financiële systeem in gevaar is, kunnen spaarders en aandeelhouders buiten schot blijven, zo staat in de regels van de bankenunie. Maar loopt dat systeem inderdaad gevaar als obligatie- en aandeelhouders opdraaien voor de kosten?



Kijk maar eens naar de staat van onze bankensector, zal Gentiloni zeggen. Die is ronduit erbarmelijk. Nergens in Europa zijn er zoveel banken met zoveel slechte leningen als in Italië. Het IMF schat dat alle Italiaanse banken gezamenlijk 360 miljard euro hebben uitgeleend aan partijen die het geld waarschijnlijk nooit kunnen terugbetalen. Dat is goed voor 40 procent van alle slechte leningen in de eurozone.



Door de kleine beleggers te beschermen, wil Gentiloni ook voorkomen dat er een bankrun op Monte dei Paschi ontstaat. De afgelopen maanden heeft de bank al 14 miljard euro verloren omdat klanten het niet meer vertrouwden en hun rekening leeghaalden. Daar moet een eind aan komen, wil de bank een kans maken.

Begrip

Daarmee kijkt de ECB vooral naar de letter van de wet, terwijl andere partijen de geest lijken te verkiezen.

Als voorzitter van de eurogroep benadrukte Jeroen Dijsselbloem dat toch echt de aandeel- en obligatiehouders moeten opdraaien voor de redding van de bank. Maar hij toonde ook begrip voor de positie van Gentiloni door te wijzen op het belang van compensatie voor kleine beleggers. "De Europese regels verzetten zich daar niet tegen, maar dat kost wel veel geld", zei de minister van financiën. Jens Weidmann, voorzitter van de Duitse centrale Bundesbank, liet zich in vergelijkbare woorden uit.



Het begrip voor de positie van Gentiloni heeft wellicht te maken met binnenlandse krachten waar de Italiaanse premier mee te maken heeft. Hij weet dat de populaire en eurosceptische Vijfsterrenbeweging geen mogelijkheid onbenut laat om Europa aan te vallen. De leider, Beppe Grillo, wil de Toscaanse bank volledig nationaliseren, of de EU dat nu goed vindt of niet.



Vanuit Frankfurt kijken de bestuurders van de ECB met iets minder begrip naar Siena en Rome. Zo weigerde de ECB om Monte dei Paschi langer de tijd te geven om zelf financiers te zoeken voor haar eigen redding. Eerder dit jaar stelde ECB-bestuurslid Benoit Coeure zich al onbuigzaam op door te stellen dat 'niet naleven van de regels het einde van de Europese bankenunie betekent'. Daarmee kijkt de ECB vooral naar de letter van de wet, terwijl andere partijen de geest lijken te verkiezen.